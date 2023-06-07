7 июня 2023, 17:25

С 20 по 24 мая в городе Бангкок (Таиланд) проводился Кубок мира по Джиу-Джитсу. В течений четырех дней лучшие бойцы со всего мира собрались состязаться в схватке и выявить сильнейших, где участвовали спортсмены из 12 стран.

Байсултанова Малик провел четыре встречи в категории до 62 килограммов и одержал уверенную победу над всеми противниками.

- Я бился в весовой категорий до 62 килограммов, и все кто были против меня на татами показали что и в прям очень сильные ребята. Для меня это не в первые разделить татами с соперником один на один, единственное что в этот раз я защищал не только свое имя но и всю страну, отметил Байсултанова Малик.

Ефрейтор Байсултанова Малик Мухамедиярулы - в данное время проходит службу в воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан, в подразделении батальона оперативного назначения на должности старшего специалиста (старшего водителя).