Народные новости

Боец из Костаная стал чемпионом мира по Джиу-Джитсу.

Пресс-служба Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК

7 июня 2023, 17:25

С 20 по 24 мая  в городе Бангкок (Таиланд)  проводился Кубок мира по Джиу-Джитсу. В течений четырех дней лучшие бойцы со всего мира собрались состязаться в схватке и выявить сильнейших, где участвовали спортсмены из 12 стран.

Байсултанова Малик  провел четыре встречи  в категории до 62 килограммов и одержал уверенную победу над всеми противниками.

- Я бился в весовой категорий до 62 килограммов, и все кто были против меня на татами показали что и в прям очень сильные ребята. Для меня это не в первые разделить татами с соперником один на один, единственное что в этот раз я защищал не только свое имя но и всю страну, отметил Байсултанова Малик.

Ефрейтор  Байсултанова Малик Мухамедиярулы  -  в данное время проходит службу в воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан, в подразделении батальона оперативного назначения на должности старшего специалиста (старшего водителя).

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