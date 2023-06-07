По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 июня, на севере и востоке области ожидаются дожди с грозами, возможен град. В пятницу и субботу, 9-10 июня, на севере прогнозируются дожди сопровождаемые грозами, ожидается пыльная буря.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие трое суток будет переменная облачность, временами грозовые дожди.

— На 8-10 июня прогноз по температуре одинаковый,- сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - На большей части территории области по ночам термометры будут показывать 8-13, на юге 18 градусов. В дневное время термометры будут показывать 20-25 °С, на юге области 28 °С. В Костанае в ближайшие трое суток по ночам будет 10-12 °С, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 23-25 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/сек на севере и востоке области.