Теплоцентр в Качаре переводят с угля на газ уже второй год. Работы близки к завершению. Запустить реконструированную котельную должны были еще в прошлом году. Но Бийский котельный завод из-за санкций против России своевременно не поставил необходимое оборудование, задержав контракт на полгода. Теперь же возникли проблемы в переговорах с поставщиком газа - АО "КазТрансГаз Аймак". Об этом сегодня, 7 июня, акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ докладывал генеральный директор АО "Качары руда" Нурлан САРИНЖИПОВ.

- С газовиками есть вопросы, мы вчера отправили вам письмо, я бы хотел еще раз его вам вручить, - сообщил главе региона Саринжипов. - Суть вопроса в том, что газоснабжающая организация "КазТрансГаз Аймак" не согласовывает подключение к их сетям. И дает нам информацию, что точка подключения не соответсвует их проекту. Они вносят изменения в проект и хотят сделать 6-метровую вставку, которая даст возможность им дополнительно получить оплату. Это серьезно изменяет проект...

- Аким города информировал меня об этой проблеме, - перебил докладчика Аксакалов. - Давайте в ближайшее время соберемся все вместе, пригласим газовиков. Никаких там, чтобы кто-то на этом зарабатывал - быть не должно! Пусть каждый выполняет свои обязанности и никаких посреднических труб 6-метровых не должно быть. Этот вопрос на контроле. Нам нужно быстрее переводить котельную на газ, это увеличит надежность,поможет решить вопросы экологии.

На реконструкцию котельной потратили 6 162 000 долларов. По проекту не только заменят котлы, но и построят газораспределительные сети на 3,8 км. Генеральный директор АО "ССГПО" Сергей НАПОЛЬСКИХ отметил, что реконструированный теплоцентр даст возможность подавать горячую воду в Качар круглогодично. Но качарцам придется еще подождать. Два котла заменят на новые, работающие на газе. В этом году закончат реконструкцию первого котла, второго планируют завершить уже в 2024 году. Только тогда горячая вода в домах качарцев будет круглый год. При этом один котел, работающий на угле, сохранят на случай перебоя поставок газа. На теплоцентре обещают хранить запас угля, которого хватит на 10 дней.

Кумар Аксакалов отметил, что переход на газ и отказ от угля поможет снизить выбросы углекислого газа и внесет свой вклад в защиту природы. "Вы сами видите, какая жара в регионе, мы все ощущаем изменения климата и каждый должен думать, как снизить выбросы, все зависит от нас!" - подчеркнул аким области.

- Один из перспективных вопросов, которые нужно будет в будущем рассматривать, это то, что при наличии газа в Рудном нужно будет также перевести с угля на газ и рудненскую ТЭЦ. И тогда у нас вообще регион будет чистым и зеленым! - сказал Сергей Напольских.

Фото Георгия ГОВОРОВА