В третий раз в нашей области прошел чемпионат Казахстана по мини-футболу среди команд, составленных из игроков старше 60 лет.

Участники чемпионата Казахстана по мини-футболу среди ветеранов в категории «60+»

Инициатива проведения такого турнира принадлежит большому энтузиасту футбола, члену исполкома Футбольного союза Костанайской области, преподавателю физвоспитания Костанайского колледжа автомобильного транспорта Газизу Камзиновичу Нургалиеву, возглавляющему в ФСКО ветеранский комитет и комитет студенческого футбола. Как отметил Газиз Камзинович, реализовать давно родившуюся идею проведения республиканского чемпионата среди футболистов старше 60 лет удалось только в 2021 году:

- Первенства Казахстана среди ветеранов в различных возрастных категориях до 60 лет проводились и проводятся регулярно. А организовав в Костанае первый в футбольной истории Казахстана чемпионат для игроков более старшего возраста, мы поняли, что находимся на правильном пути, получив позитивные эмоции и красивый футбол от участников, некоторым из которых было за 80 лет.

В прошлом году этот чемпионат по предложению президента Лиги ветеранов футбола Казахстана, экс-президента Федерации футбола Казахстана Сеильды Байшакова был проведен в Рудном. И вот он снова вернулся в Костанай, но на этот раз в новом статусе - открытого республиканского.

В турнире-2023, игры которого прошли на стадионе «Жастар», приняли участие команды из областного центра «Костанаец», являющаяся победителем чемпионата 2022 года, и «ТТС», «Рудный», «Астраханка» из Акмолинской области, «Евразия» из Астаны, а также гости из России в лице сборной ветеранов города Екатеринбурга «Урал».

Вице-президент ФСКО Булат Искаков, Нурбол Жумаскалиев и Газиз Нургалиев на открытии чемпионата

На открытии соревнований перед участниками выступил легендарный казахстанский футболист, экс-капитан костанайского «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, пожелавший ветеранам здоровья, бодрости духа и отличного настроения независимо от результатов чемпионата.

Чемпионат прошел в один круг, во всех пяти турах которого победы одержала лишь столичная команда «Евразия», ставшая в итоге победителем. Второе место заняла команда «Урал», а бронзовые медали чемпионата завоевали игроки «Костанайца», в активе которого победы над «Уралом» - 3:2, «Астраханкой» - 4:2 и «ТТС» - 2:1.

Команда «Костанаец» - бронзовый призер ветеранского чемпионата Казахстана

Кроме команд, занявших призовые места, специальными призами были отмечены и лучшие игроки в различных номинациях, которых выбрала судейская коллегия, возглавляемая ветераном костанайского футбола Нурланом Утебековым. Так, лучшим вратарем был признан Илья Поляков («Урал»), лучшим защитником - Мухит Момын («Евразия»), лучшим нападающим - Батыр Абатов («Костанаец»), а лучшим игроком чемпионата - Хорен Оганесян («Урал»).

Награды и призы отличившимся командам и игрокам вручил участник чемпионата мира по мини-футболу 2000 года в Гватемале, тренер Футбольного центра «Тобол» Дмитрий Лакамов.

После завершения ветеранского чемпионата вице-президент Футбольного союза Костанайской области Булат Искаков отметил, что принято решение о проведении этих соревнований в следующем году также в Костанае.

Фото предоставлены ФСКО