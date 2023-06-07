Крупную партию психотропных таблеток изъяли у костанайца полицейские
7 июня 2023, 11:16 | Криминал
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме у 21-летнего жителя областного центра были найдены пять стеклянных банок и два zip-пакета со специфическим веществами, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- После проведения лабораторных исследований было выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах - психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом «Ксанакс», которые содержит в своем компоненте психотропное вещества, - пояснил и.о. начальника УПН ДП Костанайской области Амир НИГМАТЗАНОВ.
Общий вес изъятой марихуаны составил 1067,16 гр., высушенных грибов - 63,18 гр. Число изъятых психотропных таблеток - 312 штук.
По данному факту начато досудебное расследование по 297 УК РК.
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