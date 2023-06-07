В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме у 21-летнего жителя областного центра были найдены пять стеклянных банок и два zip-пакета со специфическим веществами, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- После проведения лабораторных исследований было выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах - психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом «Ксанакс», которые содержит в своем компоненте психотропное вещества, - пояснил и.о. начальника УПН ДП Костанайской области Амир НИГМАТЗАНОВ.

Общий вес изъятой марихуаны составил 1067,16 гр., высушенных грибов - 63,18 гр. Число изъятых психотропных таблеток - 312 штук.

По данному факту начато досудебное расследование по 297 УК РК.