В этом году в области за счет всех источников финансирования будет построено 500 тыс. кв. м. жилья или 4,3 тыс. квартир. Об этом сообщили сегодня, 6 июня, на совещании в областном акимате под председательством главы региона Кумара АКСАКАЛОВА.

На реализацию программы по жилищному строительству в 2023 году из областного бюджета выделено 29,3 млрд тенге.

- 13,6 млрд тенге из бюджета предусмотрены на строительство 46 многоквартирных жилых домов и 55 объектов индивидуального жилого строительства в Костанае и Рудном, общей площадью 164,6 тыс. кв.м. или 2 280 квартир, - сообщил на совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ. - Также в этом году завершат строительство 30 домов в Костанае и двух в Рудном.

Он добавил, что 1,4 млрд тенге из бюджета выделено на строительство четырех арендных жилых в Костанае. Их общая площадь - 28,9 тыс. кв. м. Это два дома в мкрн. Юбилейный - №№ 9 и 49, № 1 в 83 квартале в мкрн. Кунай и №№ 19, 20, 21 в мкрн. Аэропорт в Костанае.

- На обеспечение массовой застройкой и инженерной инфраструктурой новых микрорайонов, таких как Кунай и Береке в Костанае и Астана и Байтерек в Тобыле, в бюджете предусмотрено 12 млрд тенге, - отметил Танжариков. - Также, в текущем году будет завершена реализация проектов подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под ИЖС в Аркалыке, Житикаре и Лисаковске.

Кумар Аксакалов прокомментировал его выступление:

- В новых микрорайонах не хватает детских садов, парков, торговых сетей и т.д. - отметил он и добавил - Поэтому наша задача не просто построить там дома, а также предусмотреть все необходимое.

Руководитель управления строительства также рассказал, как государство будет помогать жителям области разных категорий с приобретением жилья:

- 2,4 млрд тенге из бюджета выделено на приобретение 183 квартир для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения, - сообщил Берик Танжариков. - Жилье будет предоставлено очередникам, состоящим на учете нуждающихся в соответствии с жилищным законодательством и имеющим совокупный среднемесячный доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи ниже однократного размера прожиточного минимума (на 2023 год это 40 567 тенге).

Он добавил, что для обеспечения жильем медработников, акиматам городов и районов выделено 683,2 млн тенге на приобретение 69 квартир и 1,6 млрд тенге на строительство и реконструкцию 7 жилых домов (122 квартиры) общей площадью 7 тыс. кв. м.

Для улучшения жилищных условий сельских жителей в рамках нацпроекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» разработана программа субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов в сельской местности.

- Основные условия программы: субсидирование 50% затрат работодателя на строительство жилого дома на селе общей площадью 75-100 кв. м. со стоимостью одного кв. м не более 100 тыс. тенге, - пояснил Танжариков. - Жилища будут предоставляться работникам, с которыми заключены договора на 5-летний срок. По истечении срока работодатель вправе реализовать жилище работнику без учета суммы выплаченной субсидии.

Он отметил, что в настоящее время имеется пул потенциальных работодателей (42 организации, 128 жилых домов), желающих принять участие в данном проекте. Правда пока он находится на стадии утверждения, но до конца июня начнет работать.

- Уже сейчас надо собирать заявки, и мы должны уже знать, какое примерно количество затрат мы будем субсидировать нашим сельхозтоваропроизводителям. Не потом, когда время закончится и денег уже не будет. Зарезервируйте и ориентировочно согласуйте с министерством и регионами, - дал поручение своим подчиненным глава области. - Мной также было дано поручение акимам районов – принять меры по ежегодному строительству сельхозтоваропроизводителями жилых домов для своих работников. Нужно взять этот вопрос на контроль. Данный показатель впоследствии будет влиять на оценку деятельности акимов районов.

Жители области также могут приобрести жилье в рамках ипотечного жилищного кредитования по программе «7-20-25». По этой программе в области работают 7 банков второго уровня. Лидирующую позицию по приему заявок занимает Freedom Finance Bank, по выдаче займов - банк «ЦентрКредит». С момента реализации программы, в банки второго уровня по области поступило на рассмотрение 13 549 заявок на 134,6 млрд тенге, из них выдано 2 357 займов на сумму 21,5 млрд тенге.

Повышению доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения и очередников, также способствуют МИО (местные исполнительные органы) и программы льготного кредитования «Бақытты отбасы», «Шаңырақ», «Жас Шаңырық» и другие, реализуемые через АО «Отбасы банк».

Фото Андрея СКИБЫ