Аномальная жара, о которой синоптики предупреждали задолго до ее наступления, пришла в Костанай точно по расписанию. Конец мая и начало июня выдались особенно знойными. И именно в этом году с прохладой в областном центре обнаружились глобальные проблемы. К началу июня ни один из 20 фонтанов в городе не заработал, хотя буквально в прошлом году первые два по ул. Байтурсынова запустили еще 27 апреля.

Фонтан с мостиками на бульваре Жастар начали чистить только 5 июня

Возмущенные сообщения от костанайцев о том, что фонтаны в городе не фонтан, в «НГ» начали поступать больше недели назад.

- Собираюсь сводить детей 1 июня в Центральный сквер, но там все перерыто, фонтаны не работают, - сообщила «НГ» 25 мая Юлия ПАВЛЮЧЕНКО. - Почему в этом году так затянули с ремонтом сквера и, в том числе, фонтанов?

- На бульваре молодежи 7 фонтанов, ни один не работает — возмутился в WhatsApp «НГ» 31 мая житель района КСК. - Это не фонтаны, а помойка. Гуляли в выходные с детьми и на бульваре молодежи, и в парке по ул. Гашека, фонтаны тоже не работают. Завтра уже 1 июня, все фонтаны разом заглохли, хотя обычно работали уже 1 мая.

У двух фонтанов на бульваре Жастар разбиты гранитные плиты

Корреспонденты «НГ» проверили работу всех городских фонтанов 5 и 6 июня. На бульваре Жастар 5 июня фонтаны не только не работали, но и оказались с разбитыми гранитными плитами. Правда подрядчики убирали и мыли чаши фонтанов, над которыми возвышаются мостики, но, когда они заработают, точно сказать не смогли.

По словам сотрудников, фонтаны на площади Первоцелинников «скоро заработают»

- Скоро заработают, - ответили на аналогичный вопрос работники, чистящие фонтан на площади Первоцелинников. - Когда именно? Зависит от многих факторов: пока насосы проверим, пока воду запустим.

Кстати, эти два фонтана на следующий год снесут. К такому выводу пришла комиссия, одобрившая в рамках программы «Бюджет народного участия» строительство пешеходного фонтана как раз рядом со знаменитым монументом.

- Да, проект по строительству пешеходного фонтана вместо тех, что сейчас расположены на площади Первоцелинников, допущен к реализации, - сообщила «НГ» заместитель руководителя отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Зайра ЕЩАНОВА. - Отдел ЖКХ должен предусмотреть средства в бюджете на его строительство в следующем финансовом году. Пока еще даже не составляли смету, поэтому, сколько понадобится средств — сказать сложно.

Напомним, фонтаны на площади Первоцелинников открыли в 2012 году с большой помпой. Изначально они были с подсветкой, но уже спустя 2 месяца после премьерного запуска стояли без воды, а подсветку с тех пор практически не видели.

5 июня около 16.00 фонтан в сити-центре еще не работал

6 июня в нем слабо била одинокая струя



В фонтане сити-центра Костаная 5 июня после обеда уже был заполнен водой, но он так и не работал. По сообщениям наших подписчиков, его запустили только вечером. На следующий день в фонтане била только одна струя в центре - на радость голубям. Людям от этого ни холодно-ни жарко. Форсунки по краям, из которых должна бить вода, полностью молчат.

Фонтан в небольшой аллее по ул Пушкины тоже без воды

Фонтан с интересной, но никому непонятно скульптурой на небольшой аллее по ул. Пушкина, тоже не работал.

Каскады в парке на Гашека - пусты

На набережной по ул. Гашека 6 июня каскадные фонтаны тоже не работали. Корреспонденты "НГ" увидели разбитую плитку и старые трубы внутри. Подрядчики только приступили к ремонту покрытия рядом с фонтанами.

Сотрудники рудненского ТОО «Би-Су», обслуживающие в этом году костанайские фонтаны, сообщили, что проблема позднего запуска фонтанов в работу в том, что «все силы были брошены на реконструкцию шести фонтанов в центре».

Как уже сообщала «НГ», весь центр Костаная перелопатили ради проведения форума приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией на уровне глав государств, который планируется осенью. На проведение форума областной бюджет выделил более 11 млрд тенге, на которые возводят Smart-Центр, высадили сосны, пирамидальные тополя и кизильник из Башкирии, сменили брусчатку и ремонтируют 6 фонтанов. Исключительно в центре. Общая сумма переделки 6 фонтанов — 280 млн тенге.

Фонтан в сквере по Байтурсынова только начали облицовывать гранитом

К главному фонтану в Центральном сквере, где раньше жили лебеди, подводят новые трубы

В частности, в Центральном сквере практически заново отстраивают два фонтана. Главный, в котором раньше жили лебеди, переделывают в музыкальный. Его уже облицевали новой гранитной плиткой серого цвета, сейчас подводят трубы.

Пешеходный фонтан вместо бегемотика пока выглядит так

Фонтан-бегемотик снесли полностью, вместо него будет единственный в городе пешеходный фонтан. Но пока не установили даже чашу. Из большого квадратного котлована виднеется арматура, а скульптура бегемотика прячется за кучами земли.

Скульптура бегемотика прячется за кучами земли

Один фонтан в сквере по пешеходной улице Байтурсынова рядом с отделом ЖКХ уже тоже облицевали серым гранитом, еще один недалеко от памятника Пушкину - только начали обкладывать плиткой. К ремонту еще двух — тех, что расположены ближе к зданию «Французского центра» даже не приступили.





Все 6 ремонтируемых фонтанов, как отмечал на недавнем аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев, должны запустить в работу 15 июня. В том, что к этому сроку вряд ли успеют, «НГ» сообщил директор подрядного рудненского ТОО «Би-Су» Эдуард ПЕТУШКО.

- По плану - к 15 июня, но можем и не успеть, - признал он. - Хотя все вроде идет по плану. Это неправда, что из-за реконструкции 6 фонтанов мы не успели запустить в работу остальные. На то есть объективные причины. Госзакупку разыграли поздно, мы ее выиграли только 15 мая, а по договору запустить фонтаны должны были 1 мая. По всем остальным вопросам обратитесь к заказчику — акимату Костаная.

Малые фонтаны в сквере рядом с памятником Пушкину планировали почистить

Так мы и сделали: уточнили информацию в отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная.

- Фонтаны в очень плачевном состоянии, потому что госзакупки в этом году действительно проходили долго, - подтвердил "НГ" руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Два раза объявляли конкурс, и никто не хотел участвовать, прошлогодний подрядчик просто отказался обслуживать. Еле как нашли организацию, которая согласилась их обслуживать. Они же и проводили обследование фонтанов, и тоже сказали, что фонтаны в ужасном состоянии.

Сабитов сообщил, что пока запустили только один фонтан в сити-центре. Все остальные начнут работать не раньше 15 июня.

- Параллельно реконструируем 6 основных фонтанов, - добавил руководитель отдела ЖКХ. - Их постараемся запустить в работу, как можно скорее.

В общем, судя по ответам подрядчика и чиновников, это будет первое лето для костанайцев, когда фонтаны заработают во второй половине июня. И это в лучшем случае. Действительно какое-то аномальное лето...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ