Соревновались проходили в двух номинациях: классике и рапиде. Первенство области проводили в первых числах июня в шахматном клубе КРУ им. А.Байтурсынова.

За несколько дней до первенства области шашисты провели турнир, посвященный Дню защиты детей

В классике первым стал мастер спорта Юрий Бондаренко. Вторым – один из сильнейших и опытных кандидатов в мастера, неоднократный участник республиканских соревнований Айдорхан Бигалиев. Третьим - старейший участник, которому в октябре этого года исполняется 80 лет, - Иван Козьма. Козьма преданный игре энтузиаст шашек. Он создал, наверное, единственную в Казахстане фототеку, посвященную шашкам в родном городе.

В рапиде (быстрой игре, где на партию каждому дается десять минут), состав участников несколько изменился. И здесь более удачливым оказался Юрий Бондаренко. Хотя и его не миновали грубейшие ошибки. Так, во встречах с опытным кандидатом в мастера спорта Отарием Квиквинией он и в классике, и в рапиде дважды упускал победу. Вторым стал одаренный и один из самых молодых участников Жанибек Жатканов, который очень прилично играет и в шахматы, и не раз становился призером разных соревнований. Третье место занял один из лидеров области, опытнейший шашист Василий Каленский.