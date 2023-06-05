По прогнозам синоптиков, на севере и западе области во вторник, 6 июня, днём ожидается кратковременный дождь, гроза. В среду, 7 июня, сильный дождь с грозой пройдёт на севере, возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня прогнозируется переменная облачность, временами будет идти дождь.

- Во вторник ночью по области будет 18-23, на западе 15 градусов тепла, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается жарким: 34-39 °С, на западе 31 °С. В среду в ночное время термометры покажут 15-20 °С. Днём воздух прогреется до 27-32 °С, на юго-востоке столбики термометров поднимутся до 35 °С. В Костанае во вторник ночью будет 18-20 °С, днём 35-37 °С. В среду ночью в областном центре ожидаем 17-19 °С, днём 28-30 °С.

В ближайшие двое суток ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, западе и востоке области в дневное время до 15-20 м/с.