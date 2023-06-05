Поездка в южные регионы области у Кумара Аксакалова прошла в конце прошлой недели. В Амангельдинском районе он посетил всего два села — в районном центре провел ставшую уже традиционной, закрытую для СМИ, встречу с сельхозпроизводителями, в селе Тасты — необходимую для соблюдения регламента работы акимов встречу с населением.

Последняя прошла в школьном актовом зале, который вмещает с натяжкой 50 посадочных мест, но нужно учитывать, что треть из них, как правило, занимает приехавшая свита акима из числа руководителей областных ведомств. Их присутствие никто не оспаривает - они уточняют детали, берут на карандаш возникшие тут же поручения и вопросы. Да вот только в зале остается совсем немного мест для местных жителей. В с. Тасты, пока ожидали приезд главы региона, суетливые чиновники попросили несколько человек освободить места, пятеро женщин с оглядкой на директора школы с радостью вышли из-за зала. Оставшихся все же волновали проблемы родного села.

Как и везде сельчан беспокоят вода, дорога...

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по централизованному водоснабжению села, уже в следующем году вода впервые зайдет в дома жителей с. Тасты. К слову, подобная ПСД готовится и для с. Аксай, строительство здесь начнется в 2025 году. В целом же, сегодня обеспечение населения централизованным водоснабжением в районе составляет 92,7%.

- В селе есть две длинные улицы. Когда их заасфальтируют? Нужна ваша помощь! - обратился житель села к акиму области, сопровождая свою речь хвалебными речами в адрес Аксакалова.

Руководитель профильного управления Олжас Нургалиев уточнил, что в течение двух лет планируют в селе Тасты провести ремонт двух центральных внутрипоселковых дорог: одна — на следующий год, вторая — в 2025 году.

Подъезд к с. Тасты в 6,8 км в этом году завершат. Средний ремонт здесь начали еще в 2022 году. В настоящее время дорожное покрытие уже положили, осталось привести в порядок обочины и другие виды работ, чтобы официально сдать объект. Но жители уже рады таким изменениям, эту дорогу не ремонтировали с советских времен...

- К нам в село приехали из юга страны. Но оставаться здесь не хотят, говорят, что у нас дороги нет, весной, просто невозможно проехать, да и связи нет... Будет ли помощь? - спросил житель Тастинского сельского округа. - А так, все хорошо, скот есть...

- Сколько в селе проживает людей? - спросил Аксакалов.

- Осталось 25 домов. Можно было бы пригласить из юга, но люди не хотят здесь жить - дорога плохая. Нужно открывать рабочие места...

- Государство не открывает рабочие место, - уточнил аким. - но помогает субъектам бизнеса, кто создает их.

Далее аким попытался сменить предмет разговора: от активности и неравнодушия местных сельхозпроизводителей зависит развитие села, им нужно внимательно относиться к каждому его жителю, платить достойную заработную плату.

- Не будет этого - люди будут уезжать... - добавил он.

- «Кому строить? - говорит бизнес, - если людей нет», - продолжил мужчина. - Наша надежда - приехавшие из южных областей, у них пятеро детей.

Количество населения в селе Тасты сократилось. В школе, рассчитанной на 200 ученических мест, обучаются всего 70 школьников.

Аким области обратился ко всем сельхозпроизводителям области относиться к селу, где он возделывает землю, как родному, чтобы это было не просто дело, приносящее доход, но и честью (в казахской речи аким использовал слово «намыс» - что более глубоко вбирает суть им сказанного).

- Скажите, что можем сделать, озвучьте свои идеи, попросите господдержку, - добавил Кумар Иргибаевич. - Вам государство дало землю, важно, чтобы местные жители на ней работали.

Так, например, на одной местной ферме — ТОО «Табыс» из 18 работающих в штате только половина жителей с. Тасты. Средняя заработная плата, по данным местного акимата — 150 тыс. тенге. Но руководитель Бирнар Саматов, утверждает, что с премиями и прочими дополнительными выплатами выходит 210 тыс. тенге. Чем вызвал двусмысленные улыбки присутствующих в зале. И тем не менее местные аксакалы поддержали молодого руководителя, который продолжает дело своего отца.

В ТОО «Табыс» содержат чуть больше 29 тысяч га сельхозугодий, где развернулось растениеводство и животноводство. Здесь разводят более 500 голов КРС, почти 700 овец и больше 400 голов лошадей. В условиях рискованного земледелия выращивают зерновые, зернобобовые, в прошлом году впервые получили урожай сафлора. Планы Саматова - повысить урожайность с 9 ц/га до 20 ц/га.

- Вот смотрите: 20 баллов бонитета - и работа есть, и новую технику покупает (парк обновлен на 80% - «НГ»), и поголовье содержит, и людям помогает. В ауле строит спортивную площадку, хочет разбить парк. Можно же при желании? - отметил аким Аксакалов. - А где наши сельхозпроизводители, у кого хорошие земли, где стабильный хлеб можно получить? Возникает вопрос.

Вода, свет и дороги, ремонт в школах и ФАП — со всем этим государство справится, «деньги есть», убеждает крестьян и сельчан Аксакалов. Остального же возможно добиться только при подключении бизнеса. Аким пытается донести этот месседж и для рядового сельчанина, чтобы тот не робел спрашивать с местного крестьянина. Потому как суммы субсидий порой сильно разнятся с налоговыми платежами.

Так, например, за период 2018-2022 гг. ТОО «Табыс» получило субсидии в размере 108,7 млн тенге, при этом оплата налогов составила почти 30 млн тенге, в КХ «Амандос» за тот же период взяли субсидий в 22,9 млн тенге, выплатили налогов на общую сумму - 690 тысяч тенге.

- Пусть будет чистым и уютным село. Взял землю – открывай новые рабочие места, увеличивай поголовье и урожай, помогай селу - вот и все, - акцентировал глава области.

Если же говорить о развитии района, то местный бюджет на 2023 год составил 3,8 млрд тенге. За счет средств Национального фонда и средств областного бюджета по всем уровням бюджета этот район получил более 3,4 млрд тенге.

10 млн тенге потратят на разработку ПСД для капитального ремонта в Амантогайской ОШ. Текущий ремонт запланирован и в детско-юношеской спортивной школе им. Е. Сейкенова, проект обошелся бюджету в 89 млн тенге.

Капитальный ремонт ФАП за 40,6 млн тенге проведут в селе Карасу. Здесь же проводится реконструкция системы водоснабжения. В этом году на нее потратят 232 млн тенге, в 2022 году было освоено, по сообщению акима района Талгата Карбозова, 394,4 млн тенге.

Также на реконструкцию системы подачи воды в с. Кумкешу выделено 148,4 млн тенге.

В этом году завершится начатый в 2022 году средний ремонт подъездов к с. Уштогай и северного подъезда с. Амангельды.

В ближайшие дни завершится посевная компания. Площадь яровой пашни в этом году составит 171,6 тысяч га, в том числе яровой пшеницы – 148,5 тысяч га и масличных культур – 15,0 тысяч га.

Фото Сауле КУАНБЕК