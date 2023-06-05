ГКП "КТЭК" начинает реконструкцию тепломагистрали на ул. Касымканова в границах улиц Тауелсиздик и Амангельды, сообщает пресс-служба компании. Близлежащие многоэтажные дома все лето будут вынуждены провести без горячего водоснабжения.

- Реконструкция тепломагистрали выполняется с целью снижения аварийности и обеспечения надежности теплоснабжения жилых домов в зимний период, - говорится в сообщении. – Горячее водоснабжение будет восстановлено после 1 сентября.

Список домов, попадающих под отключение ГВС:

- пр. Абая № 173,

- ул. Алтынсарина №№ 122, 132,

- ул. Амангельды №№ 37, 45, 47,

- ул. Касымканова №№ 78, 91, 99,

- ул. Пушкина №№ 54, 59, 59А.