Все лето проведут без горячей воды 12 многоэтажек в центре Костаная
5 июня 2023, 14:12 | ЖКХ
ГКП "КТЭК" начинает реконструкцию тепломагистрали на ул. Касымканова в границах улиц Тауелсиздик и Амангельды, сообщает пресс-служба компании. Близлежащие многоэтажные дома все лето будут вынуждены провести без горячего водоснабжения.
- Реконструкция тепломагистрали выполняется с целью снижения аварийности и обеспечения надежности теплоснабжения жилых домов в зимний период, - говорится в сообщении. – Горячее водоснабжение будет восстановлено после 1 сентября.
Список домов, попадающих под отключение ГВС:
- пр. Абая № 173,
- ул. Алтынсарина №№ 122, 132,
- ул. Амангельды №№ 37, 45, 47,
- ул. Касымканова №№ 78, 91, 99,
- ул. Пушкина №№ 54, 59, 59А.
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