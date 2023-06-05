Заявитель может подтвердить свои доходы данными о поступлениях на карту за последние полгода, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов разъяснил, может ли отсутствие пенсионных отчислений стать основанием для отказа в выдаче кредита.

Депутаты мажилиса в своём запросе пожаловались на то, что, без пенсионных отчислений банки не могут оценить платежеспособность и финансовую устойчивость, в частности, граждан с инвалидностью. По словам мажилисменов, это становится формальной причиной отказа в получении кредитов и ипотеки.

Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время при выдаче кредита банк принимает в качестве подтверждения данные об официальных доходах заявителя (рассчитанные на основе данных о пенсионных отчислениях), а также о поступлениях на банковский счет или карту заявителя за последние шесть месяцев.

"При этом не допускается установления ограничений и отказа в выдаче кредитов по причине наличия инвалидности или отсутствия у заявителя пенсионных отчислений, а также отсутствия среднего или высшего образования, стажа работы и других аналогичных условий", – отметил глава правительства.

Он добавил, что на 1 мая 2023 года 66,7 тысячи лиц с инвалидностью I, II, III группы имеют потребительские займы и микрокредиты с общей суммой основного долга в размере около 39 млрд тенге.