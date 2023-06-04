Соперником «Тобола» в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стал возглавлявший до девятого тура турнирную таблицу «Кызылжар».

Серж Дебле забивает победный гол / Скриншот трансляции

Этот тур чемпионата прошел в честь Евстафия Пехлеваниди - одного из ярчайших нападающих в истории казахстанского футбола. Родился он 30 октября 1960 года в Шымкенте в семье экс-нападающего тбилисского «Динамо» Алкивиада Яковлевича Пехлеваниди. Начав футбольную карьеру в местном «Металлурге», Евстафий Пехлеваниди в 1980 году перешел в «Кайрат», сыграв за алматинский клуб 274 матча и забив 94 гола, в том числе 69 в высшей лиге СССР. Евстафий Алкивиадович 3 сентября 1986 года установил рекорд чемпионатов Советского Союза, забив самый быстрый гол на 10-й секунде в матче с киевским «Динамо», ворота которого защищал Виктор Чанов. В 1984 году он вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата. Вызывался в сборную СССР. В 1989 году Пехлеваниди вернулся в «Металлург» («Мелиоратор»), доведя количество голов за команду до 40 мячей, а в 1990 году уехал в Грецию, где три сезона выступал за «Левадиакос». В 2017 году Академии футбола ФК «Кайрат» было присвоено имя Евстафия Пехлеваниди, а с 2021 году Профессиональная футбольная лига Казахстана лучшего бомбардира чемпионата награждает призом имени Пехлеваниди.

Петропавловцы перед очным поединком на пять очков опережали костанайский клуб, который впервые в сезоне принимал соперника на стадионе «Центральный».

Стартовый состав подопечных сербского специалиста Милича Чурчича на домашний матч с «Кызылжаром» выглядел следующим образом: голкипер - россиянин Иван Коновалов, защитники - сербы Боян Младович и Иван Рогач, Александр Марочкин и Багдат Каиров, полузащитники - Серикжан Мужиков (капитан команды), Самат Жарынбетов и босниец Йован Илич, а также нападающие - серб Мильян Вукадинович, узбекистанец Игорь Сергеев и Ислам Чесноков.

Гости со стартового свистка продемонстрировали, что не зря являются одними из лидеров чемпионата, проведя быструю атаку по левому флангу, завершившуюся навесной подачей грузинского полузащитника «Кызылжара» Луки Имнадзе во вратарскую площадку, куда устремились сразу два игрока петропаловского клуба, но Коновалов хорошо сыграл на выходе и поймал мяч. Через минуту тот же Имнадзе уже из центра пробил по воротам хозяев с подступов к штрафной площади, но удар заблокировал Младович. В ответной атаке «Тобол» заработал два подряд угловых удара на правом краю атаки, но защитники гостей каждый раз выносили мяч из пределов штрафной площади.

На 8-й минуте хозяева провели быстрый выпад по левому краю, и Вукадинович, сыграв в «стеночку» с Сергеевым, перевел мяч в центр Чеснокову, который пробил с ходу с дуги штрафной площади, но мяч пролетел выше ворот. На 15-й минуте Мужиков со свое половины поля сделал подачу на выход Сергееву, но белорусский голкипер гостей Роман Степанов своевременно покинул свои владения и успел поймать мяч на границе штрафной площади. А вот ответная атака «Кызылжара» получилась достаточно опасной. Завершавший проход гостей по левому краю Рафаиль Оспанов практически от лицевой линии сделал подачу низом во вратарскую площадку, куда врывался грузинский нападающий Тамаз Макацария. За мячом бросился и голкипер «Тобола», но обоих опередил Рогач, в падении выбив на угловой мяч, который пролетел впритирку со штангой.

После организованной в середине тайма «питьевой паузы» игра надолго перешла на половину поля гостей, и на 27-й минуте Чесноков на хорошей скорости догнал уходящий на правом краю за лицевую линию мяч и сделал навесную подачу в штрафную площадь, откуда Мужиков в падении через себя пробил в правый угол ворот, но подстраховавший голкипера хорватский защитник Иван Граф головой отбил мяч. Капитан «Тобола» завершил атаку своей команды по центру и на 33-й минуте, пробив с подступов к штрафной площади в правый нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч. Еще через три минуты находившийся в штрафной площади Мужиков после паса Жарынбетова, приняв мяч в окружении трех защитников, не попал по нему вторым касанием.

До перерыва больше владевшему мячом и много времени проводившему на половине поля соперника «Тоболу» гости не давали возможности нанести завершающий удар с близкого расстояния, а удару того же Мужикова на 44-й минуте метров с 25-ти в правый верхний угол немного не хватило точности.

Во втором тайме в составе хозяев появился Серж Дебле, сменивший на поле Сергеева. И уже через три минуты после возобновления игры ивуарийский нападающий при поддержке Чеснокова заработал угловой удар на правом краю атаки. После активных действий этих же игроков на правом краю на 55-й минуте мяч был доставлен в центр Мужикову, который успешно прошел трех игроков, но все же был сбит на дуге штрафной площади. Перед розыгрышем штрафного удара Каирова поменял российский защитник Альберт Габараев, после чего Мужиков пробил со стандарта мимо долго и тщательно устанавливаемой «стенки» в левый нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч. На исходе часа игры Чеснокова сменил на поле Рамазан Оразов.

Иван Коновалов ликвидирует опасность у ворот «Тобола» / Скриншот трансляции

На 71-й минуте «Кызылжар» провел контратаку по правому флангу, и после перевода мяча на левый край открывшийся в штрафной площади украинский защитник гостей Юрий Бушман без помех пробил по воротам, но Коновалов в броске отбил мяч на угловой. На 75-й минуте игроки «Тобола» долго комбинировали в районе центрального круга на половине поля гостей, а затем после двух диагональных передач мяч был переведен на правый край Габараеву. Тот быстро отдал его вошедшему рядом в штрафную площадь Мужикову, который сопровождаемый Имнадзе добрался почти до лицевой линии и сделал навесную подачу на дальнюю штангу, где на нее откликнулся Дебле, головой переправивший мяч в сетку ворот, открыв счет в матче и забив свой пятый гол в чемпионате.

Гости после пропущенного гола заметно активизировались и провели несколько атак. А на 81-й минуте наставник «Тобола» провел двойную замену, выпустив на поле вместо Вукадиновича венгра Асмира Сульича и вместо Жарынбетова Жаслана Жумашева. Сульичу на 87-й минуте после атаки по левому краю и передачи Младовича удалось на скорости войти в штрафную площадь, переиграть двух игроков соперника, но к отпущенному им слишком далеко мячу первым удалось добраться голкиперу гостей. Еще через две минуты Оразов от центрального круга сделал передачу вперед Дебле, который в считанных сантиметрах от штрафной площади был грубо остановлен капитаном «Кызылжара» Еркином Тапаловым, после чего покинул поле в сопровождении бригады медиков клуба. А штрафной удар очень здорово исполнил Оразов, пробив над «стенкой» в левый угол ворот. И лишь отчаянный бросок голкипера, кулаками отбившего мяч за боковую линию, спас «Кызылжар» от второго гола. На четвертой добавленной минуте состоялась еще одна дуэль Оразова и Степанова, который сумел поймать мяч в левом нижнем от себя углу после удара игрока костанайского клуба из пределов штрафной площади из-под ноги Бекзата Шадманова в ближний угол. На последних секундах встречи гости заработали угловой удар на правом краю, но вышедший на замену белорусский защитник Никита Наумов при его розыгрыше послал мяч головой из центра штрафной площади рядом с правой стойкой.

После матча главный тренер «Тобола» Милич Чурчич поблагодарил болельщиков за максимальную поддержку в первой домашней игре на стадионе «Центральный» и добавил:

- Мы ожидали тяжелую игру, потому что у соперника хорошая команда. Ожидали игру с постоянным контактом и длинными передачами. Но мы готовились к этому. У нас было хорошее владение мячом. Я сказал игрокам, что сегодня нам нужно максимальное терпение, и в конце нам повезло - забили. Было еще пару моментов. Начали очень хорошо, но без атак и ударов в створ. Эти три очка очень важные. Маленький шаг вперед, но без эйфории. У нас через три дня второй кубковый матч, а затем потом пауза в чемпионате.

После этой победы у «Тобола» стало 20 очков, и он поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, а «Кызылжар» с 22 очками остался третьим.

В среду, 7 июня, состоятся ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка РК. «Тобол» после домашней победы над «Шахтером» со счетом 2:0 проведет свой поединок в Караганде. А в чемпионате Казахстана наступит перерыв, связанный с проведением национальной сборной двух выездных матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командами Сан-Марино и Северной Ирландии.