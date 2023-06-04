Она работает с 23 мая 2023 года в отделе изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея. Называется «Когда оживают краски».

Собрана из работ учащихся художественной школы им. А.И. Никифорова.

- Это дипломные работы, представлено их более 80, - рассказывает заведующая галереей Сая КАЛИНОВА, - экспозиция включает произведения, выполненные в различных техниках живописи, таких как акварель и акрил, а также графику. Можно видеть и опыты наших юных художников в области декоративно-прикладного искусства, например, многослойные аппликации.

Выставка в этом году приурочена к 40-летию художественной школы.

Рассматривая работы в числе других посетителей, мы познакомились с 11-летней Вероника. Они с мамой приехали из Рудного по делам, но выставку пропустить просто не могли, девочка сама учится в художественной школе.

"Сталинградская битва", Зулхарнай Санжар, 16 лет

- Первая картина, которая мне понравилась, это 'Сталинградская битва". Использована техника компьютерной графики, мы только недавно изучали ее в нашей школе. А здесь я вижу, что это действительно круто, - эмоционально делится впечатлениями девочка, - картина такая реалистичная, передает атмосферу войны, я могу чувствовать дух битвы. Потрясающе!

Еще Веронике, как и нам, понравились работы в технике аппликации. Композиция 'Лесная фея' сделана из листьев и цветов.

" Лесная фея", Колесникова Кристина, 14 лет

- Это так здорово, как если бы природа сама помогала создавать эти картины, - продолжала делиться впечатлениями Вероника, которая на короткое время стала нашим гидом по выставке.

Показала еще одну работу, которая ей очень понравилась - поделку из картона, часть инсталляции «Эволюция».

Инсталляции «Эволюция», Федько Ирина, 16 лет

- Она светится! – отметила девочка, - в ней есть какой-то магический эффект. Взгляд не оторвать.

По словам мамы Вероники, работы костанайцев так впечатлили дочку, что она в будущем тоже хотела бы отправлять свои работы на выставки.

Мы продолжали осмотр, общались с другими гостями выставки. Каждый отмечал что-то свое.

Корреспонденту "НГ" понравилось разнообразие представленных работ. Рассматриваю каждую, улавливая уникальный стиль. Меня зацепила работа под названием "Затерянный мир". Художник приложил много усилий, чтобы придерживаться одной темы. Цвета тщательно подобраны, чтобы три картины выглядели как единая история

В общем всем рекомендуем идти и увидеть работы своими глазами. Выставка "Когда оживают краски" будет действовать в течение всего июня. Располагается на втором этаже в зале отдела изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея. Адрес – Костанай, ул. Алтынсарина, 113.

Фото Аружан Нурмухановой