«Тобол» обыграл «Кызылжар» дома с минимальным счетом
3 июня 2023, 22:06 | Спорт
В матче 12-го тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с петропавловским «Кызылжаром», пишет Sports.kz.
От команд ожидалось упорное противостояние, так в целом и вышло. Хозяева владели небольшим преимуществом, а иногда оно было переменным. Оба коллектива сумели создать по несколько полумоментов, однако реализовать вышло лишь один, после навеса в штрафную ударом головой в упор отличился Серж Дебле — 1:0.
Теперь у «Тобола» стало 20 очков, и он вышел на шестую строчку турнирной таблицы, «Кызылжар» с 22 баллами на данный момент остается третьим.
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