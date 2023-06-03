В матче 12-го тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с петропавловским «Кызылжаром», пишет Sports.kz.

От команд ожидалось упорное противостояние, так в целом и вышло. Хозяева владели небольшим преимуществом, а иногда оно было переменным. Оба коллектива сумели создать по несколько полумоментов, однако реализовать вышло лишь один, после навеса в штрафную ударом головой в упор отличился Серж Дебле — 1:0.

Теперь у «Тобола» стало 20 очков, и он вышел на шестую строчку турнирной таблицы, «Кызылжар» с 22 баллами на данный момент остается третьим.