Из-за этого на отдых в Турцию не полетела вся семья. Комитет гражданской авиации МИИР РК возбудил административное производство в отношении авиакомпании SCAT за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях,сообщает Informburo.kz со ссылкой на в КГА.

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Причиной стал инцидент, произошедший в аэропорту Костаная 27 мая, когда ребёнка с аутизмом сотрудники компании отказались пускать на борт рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья. В результате семья из четырёх человек с двумя несовершеннолетними детьми не смогла вылететь на отдых в Турцию.

Об этом в социальных сетях рассказали представители ОО "Мой ребёнок", опубликовав претензионное письмо в адрес авиакомпании главы пострадавшей семьи.

"Отмечаем, что соблюдение этических норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение этих требований недопустимо и неприемлемо", – говорится в сообщении КГА.

По информации авиакомпании SCAT, пассажиру возместили понесённый материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелёт в соответствии с предложенной туристической путевкой. В отношении сотрудников авиакомпании SCAT, допустивших административное правонарушение, примут меры дисциплинарного характера.

Однако, подчеркнули в КГА, авиакомпанию всё же привлекут к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан.