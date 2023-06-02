С 3 июня будет открыт участок дороги пр. Абая в границах от улицы Ворошилова до кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая., сообщили в пресс-службе акима областного центра.

В связи с продолжением ремонтных работ с 3 по 18 июня будет перекрыт участок дороги в границах от кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая до улицы М. Хакимжановой.

По техническим причинам сроки ремонта могут изменяться.