По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 июня, утром и днём на западе и северо-западе области, ожидается небольшой дождь, гроза. В воскресенье, 4 июня, дождь с грозой пройдёт на севере и западе области, а в понедельник, 5 июня, на севере, западе и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае на ближайшие трое суток осадки не прогнозируются.

- Ночью в субботу, на большей части территории области будет +20..+25, на востоке +17 градусов, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до +3..+-39, на юге до +41 градуса. Ночи на воскресенье и понедельник будут чуть менее тёплыми: от +18 до +23 °С. Дневная температура будет такой же, как и в субботу, лишь на западе области в понедельник столбики термометров не поднимутся выше +31 °С. В Костанае по ночам термометры будут показывать +20..+22 °С, в дневное время +36..+38 °С.

Ветер в субботу, ожидается южный, скоростью 9-14 м/с, на западе и северо-западе усиления до 15-20 м/с. В воскресенье прогнозируется северо-западный, в понедельник северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с.