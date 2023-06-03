3 июня 2023, 12:34

Решил сегодня закупиться и съездил в Астыкжан. Приехав домой, решил посмотреть чек купленных товаров, однако это мне не удалось. Весь чек был заполнен нечитаемыми словами-кракозябрами. И так 62 позиции.

Вот интересно, смогут ли они по предъявленному чеку принять рекламацию?