Костанай переходит на волапюк?
Козлов я
3 июня 2023, 12:34
Решил сегодня закупиться и съездил в Астыкжан. Приехав домой, решил посмотреть чек купленных товаров, однако это мне не удалось. Весь чек был заполнен нечитаемыми словами-кракозябрами. И так 62 позиции.
Вот интересно, смогут ли они по предъявленному чеку принять рекламацию?
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