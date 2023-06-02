В первой декаде июня на территории всей области ожидается повышение температуры до 37°C, это повышает риск возникновения природных пожаров, сообщил на брифинге, прошедшем 2 июня, подполковник гражданской защиты, начальник управления государственного пожарного контроля Асланбек ТЕМИРОВ.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 18 лесных пожаров и свыше 174 случаев возгорания травостоя. Основная причина лесных пожаров — неосторожное обращение населения с огнём: сжигание сухой травы, листьев и мусора, разведение костров, пожароопасные работы.

— На каком расстоянии от зданий и сооружений в населённых пунктах и дачных кооперативах разрешено сжигать мусор? – спросили журналисты.

- Разводить костры и сжигать мусор разрешено на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. При этом сжигание отходов и тары проводится в специально отведённых для этого местах под контролем обслуживающего персонала, - ответил Темиров.

– Какое расстояние нужно соблюдать от раскалённого мангала до дачного домика?

- Минимальное расстояние, которое должно быть выдержано от края специальных приспособлений для размещения горящего угля до зданий и сооружений, — 10 метров. Место для установления мангала должно быть снабжено одним огнетушителем с массой огнетушительного вещества не менее 2 килограмм и ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров, - пояснил спикер.

Своё выступление Темиров завершил призывом к населению Костаная об осторожности:

- С наступлением засушливой жаркой погоды в области установлен пятый класс пожарной опасности в лесах. Убедительно просим граждан не разводить костры, не проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, не сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, не эксплуатировать неисправную сельскохозяйственную технику.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА