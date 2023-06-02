Сегодня, 2 июня, в 6:42 утра на пульт 101 поступило сообщение о том, что горит квартира в доме №24 по пр. Абая. К месту вызова были отправлены 5 единиц основной техники и 15 человек личного состава ДЧС Костанайской области по повышенному рангу вызова. Об этом и других пожарах за последние два дня рассказали сегодня на брифинге в ДЧС.

Фото Андрея СКИБЫ

- Было установлено, что происходит горение открытым пламенем на пятом, шестом и седьмом этаже. По проведенной разведке было установлено, что на этих этажах горят подсобные помещения, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области, подполковник гражданской защиты Данияр АЛИМКИН. - Было принято решение об эвакуации жильцов дома. С помощью спасательных капюшонов было эвакуировано 8 человек с верхних этажей, в том числе четверо детей. По лестничному маршу - 21 человек, из них пятеро детей.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

Он отметил, что ситуация осложнялась из-за сильного задымления в подъезде, а также тем, что горели личные вещи, которые жильцы хранили в подсобных помещениях. По их словам, среди них была и резина.

Площадь пожара составила 12 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

После пожара в больницу с легкой степенью отравления угарным газом обратилось четыре человека: трое детей и один взрослый. Все они находятся под наблюдением. Угрозы жизни нет. Пострадал только подъезд, он покрыт копотью. В квартирах есть запах дыма, но они не пострадали.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

- Я живу в этом доме на первом этаже и слышала, как в 6:30 произошел какой-то взрыв и еще один в 6:32. Я думала, что это на улице что-то, может окна выбили. Потом я услышала, что какая-то девушка кричит: «Пожар! Пожар! Пожар!», мы вышли на улицу, - рассказала «НГ» очевидец пожара, которая пожелала остаться анонимной. - Загорелся пятый этаж, потом огонь и дым перешли на шестой. Я не знаю причины, но все в нашем доме говорят, что это был поджог - видели странного человека.

На брифинге Данияр Алимкин рассказал также и о вчерашнем пожаре в пригороде Костаная - на дачах в жилом массиве Амангельды (бывш. Красный Партизан).

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- Горела трава - часто летом люди работают на огороде, начинают убираться. На одном из участков во время работ загорелась трава и перекинулась на дачные строения. На место сразу же прибыл наряд ДЧС области, потушили пожар. Жертв и пострадавших нет, - пояснил Алимкин. - Сейчас очень жаркая погода и по прогнозу синоптиков в ближайшие дни она будет сохраняться.

- Как вы считаете, в чем причина пожаров в Костанае в последнее время? Почему они сейчас так часто происходят? - спросил корреспондент «НГ».

- Это зависит от соблюдения правил пожарной безопасности: где-то люди пренебрегают ими, где-то шалость детей, ветхая проводка в старых домах. То есть основная причина пожаров - это человеческий фактор, - ответил спикер. - Сейчас в городе сохраняется пожароопасная обстановка, личный состав находится на усиленном варианте несения службы. Все в полной боевой готовности, подразделения подняты, в том числе и резервная техника.