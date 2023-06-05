В декабре прошлого года, во время отлова собак в Костанайском районе поймали одну черную дворняжку и доставили ее в приют общественного фонда «Сердце чистейшей породы». Учредительница ОФ Людмила БЕРЕСТОВА назвала ее Шуша и рассказала о собаке:

У дворняги Шуши красивая шерстка, милые ушки и умные глаза

- Девочка, такая девочка! У нее красивая кудрявая шёрстка, милые ушки, которые придают ей очень задорный вид, умные глаза, симпатичная мордашка и пушистый хвост. В общем, очаровательнее существа нет на всём белом свете!

По характеру Шуша очень добродушная и жизнерадостная собака, и самое большое счастье для неё - человеческое внимание. Может общаться и играть без устали, но от неё не устаёшь никогда - так мило, ненавязчиво, обожающе Шуша включается в эту игру и общение.

Молодая домашняя собачка - прекрасный друг и компаньон, чудо, покоряющее все сердца с первой минуты. Шуша провакцинирована, чипирована и стерилизована.

Чтобы взять к себе домой Шушу или других постояльцев этого приюта, вам необходимо позвонить или написать на WhatsApp по номеру +7-777-441-04-71 (Людмила Берестова) или в директ Instagram @vpriute.kz. После беседы вы сможете приехать и посмотреть на собаку. И, если вы понравитесь друг другу, заберете животное и его ветеринарный паспорт.

Фото Людмилы БЕРЕСТОВОЙ