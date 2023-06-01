Рыбный цех горел в Костанае
1 июня 2023, 13:40 | Происшествия
Пожар в здании цеха по производству и переработке рыбной продукции произошел сегодня, 1 июня, на ул. Молодежной в жилом массиве Дружба. Из-за знойной жары и порывистого ветра огонь распространился на площади 400 кв. м.
- Причина пожара устанавливается. Ликвидация произведена в 11:44, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - Всего в ликвидации были задействованы 24 человек личного состава и 8 единиц техники, сотрудники «Центра медицины катастроф» - 4 человека и 1 единица техники, "Костанай-Су» - 1 человек и 1 единица техники.
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