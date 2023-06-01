На проблему обратили внимание городские власти. Например, вдоль дачных обществ, расположенных по введенской трассе, в кюветах сейчас лежат кучи битого бетона, снятого асфальта, кирпича, другого строительного мусора. Все это идет в основание подъездных путей к домам, расположенным на первой линии, ближайшей к трассе.

Материал для мощения подъездов выглядит так

Кто-то такие подъезды себе уже построил, кто-то собирается.

На аппаратном совещании в акимате Костаная 29 мая на этот факт обратил внимание руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ, говоря о том, что в дачных обществах немало нарушений земельного законодательства. Использование земель за границами дач можно расценить как самозахват. Оно должно быть прекращено.

- Тем более что населению надо объяснить: когда будет расширение улицы Каирбекова, все эти подъезды будут убраны, - добавил он.

Экологов ситуация пока не волнует, хотя закапывать в землю строительные отходы законом запрещено. Кроме того, рядом с ними быстро возникают стихийные свалки. Аким города поручил создать рабочую группу и разобраться с проблемой.

Но требуется именно разобраться. Дело в том, что к некоторым садовым домикам изнутри садовых обществ подъехать на машине невозможно, а по внешней границе рядом - кювет, через него автовладельцы дорожки и мостят.

Фото Ксении РЕБИК