Об этом сообщили на аппаратном совещании в городском акимате 29 мая. В ближайшее время начнется строительство.

- Дорога протяженностью 1,1 км свяжет новые микрорайоны и разгрузит проспект Назарбаева, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - будем строить современную, с велодорожкой, освещением.

Срок строительства - 4 месяца, планируется, что к 1 октября дорога должна быть готова.

В Костанае намерены решить и проблему закрытого проезда по улице Рабочей в районе таксопарка.

В Костанае хотят открыть движение по улице Рабочей в районе

- Возникла она давно, а сейчас территорию таксопарка вообще выкупили частники и на ней примерно 0,5 га - это дорога. Мы собственников приглашали в акимат, разговаривали, есть понимание этого вопроса, - сказал Жундубаев. - Нам нужно улицу Рабочую открыть, чтобы разгрузить движение со Складской. Есть возможность заборы снять и открыть движение. Вообще, дороги не должны быть в собственности.

Аким сказал, что сейчас решается вопрос или дать предпринимателям компенсацию, или предоставить равнозначный участок. Через месяц должно стать ясно, когда откроется движение по улице Рабочей.

Фото Ксении РЕБИК