Дороги, которые мы пробиваем - В Костанае одна соединит районы Аэропорт и Береке
Галина КАТКОВА
Об этом сообщили на аппаратном совещании в городском акимате 29 мая. В ближайшее время начнется строительство.
- Дорога протяженностью 1,1 км свяжет новые микрорайоны и разгрузит проспект Назарбаева, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - будем строить современную, с велодорожкой, освещением.
Срок строительства - 4 месяца, планируется, что к 1 октября дорога должна быть готова.
В Костанае намерены решить и проблему закрытого проезда по улице Рабочей в районе таксопарка.
В Костанае хотят открыть движение по улице Рабочей в районе
- Возникла она давно, а сейчас территорию таксопарка вообще выкупили частники и на ней примерно 0,5 га - это дорога. Мы собственников приглашали в акимат, разговаривали, есть понимание этого вопроса, - сказал Жундубаев. - Нам нужно улицу Рабочую открыть, чтобы разгрузить движение со Складской. Есть возможность заборы снять и открыть движение. Вообще, дороги не должны быть в собственности.
Аким сказал, что сейчас решается вопрос или дать предпринимателям компенсацию, или предоставить равнозначный участок. Через месяц должно стать ясно, когда откроется движение по улице Рабочей.
Фото Ксении РЕБИК
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