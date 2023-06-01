Городской пляж Костаная в районе триатлон-парка активно готовится к летнему сезону. Несмотря на то, что молодежь уже вовсю купается, на самом пляже продолжаются работы. Сейчас подрядчики из Шымкента вяжут зонтики из камыша, павлодарское ТОО чистит русло реки.

- Всего зонтиков будет 20, бамбук для них привезли из Тайланда, - шутит представитель подрядной организации из Шымкента. - Шучу, конечно. Просто все подходят, спрашивают: это бамбук? На самом деле, это наш, южно-казахстанский камыш, очень крепкий. В Костанае такие зонтики впервые, у нас в Шымкенте давно такие.

На вид они действительно похожи на зонтики с тайских пляжей, а на фото и вовсе смотрятся как с мальдивские. Жаль, белого песка не хватает. Хотя, его на костанайском пляже в этом году тоже обновили. На песке уже стоят раздевалки из натуральной сосны, тоже шымкентской, как пояснили подрядчики. Чуть дальше строят фуд-корт и устанавливают малые архитектурные формы.

- На благоустройство городского пляжа бюджет Костаная выделил 19 132 178 тенге, - сообщил "НГ" руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД городского акимата Данияр САБИТОВ.

Пока благоустроена лишь небольшая часть пляжа справа, а большая его территория обозначена табличкой: "Опасная зона". За ней работает несколько тяжеловесных машин: вывозят водоросли, грузят землю. Здесь ведет работы ТОО "СК ЭкоСтройГрупп", которое с 12 мая по 3 сентября должно очистить русло реки от городского пляжа до Гагаринской плотины. Стоимость работ - 527 447 000 тенге.

Фото Ксении РЕБИК