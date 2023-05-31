Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах республиканского значения в Костанайской области
31 мая 2023, 17:32 | Государство
Ограничения начнут действовать уже завтра, 1 июня, и продлятся до 15 августа. Предел нагрузки на одиночную ось автотранспорта - 8 тонн. Связаны ограничения с увеличением температуры воздуха свыше 25 градусов, сообщили в пресс-службе Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».
- Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах, - отметили в пресс-службе.
Список автодорог республиканского значения:
- А-16 «Жезказган-Петропавловск через Аркалык, Есиль»
- А-21 «Мамлютка-Костанай»
- А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» (4 км обход г. Костанай 545-549)
- А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ»
- М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы»
- Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган»
- Р-38 «А/д «Костанай-Жаксы» - а/д «Костанай-Карабутак» (обход г. Костанай)
- Р-39 «А/д «Костанай-Карабутак» - а/д «Екатеринбург-Алматы» (обход г. Костанай)
- Р-43 «Западный обход г. Рудный»
- Р-63 «Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка»
- Р-64 «Житикара-Чайковское»
- Р-65 Подъезд к с. Мариновка
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