Ограничения начнут действовать уже завтра, 1 июня, и продлятся до 15 августа. Предел нагрузки на одиночную ось автотранспорта - 8 тонн. Связаны ограничения с увеличением температуры воздуха свыше 25 градусов, сообщили в пресс-службе Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

- Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах, - отметили в пресс-службе.

Список автодорог республиканского значения: