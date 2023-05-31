Новости

Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах республиканского значения в Костанайской области

31 мая 2023, 17:32 |  Государство

Ограничения начнут действовать уже завтра, 1 июня, и продлятся до 15 августа. Предел нагрузки на одиночную ось автотранспорта - 8 тонн. Связаны ограничения с увеличением температуры воздуха свыше 25 градусов, сообщили в пресс-службе Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

 

- Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах, - отметили в пресс-службе.

Список автодорог республиканского значения:

  • А-16 «Жезказган-Петропавловск через Аркалык, Есиль»
  • А-21 «Мамлютка-Костанай»
  • А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» (4 км обход г. Костанай 545-549)
  • А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ»
  • М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы»
  • Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган»
  • Р-38 «А/д «Костанай-Жаксы» - а/д «Костанай-Карабутак» (обход г. Костанай)
  • Р-39 «А/д «Костанай-Карабутак» - а/д «Екатеринбург-Алматы» (обход г. Костанай)
  • Р-43 «Западный обход г. Рудный»
  • Р-63 «Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка»
  • Р-64 «Житикара-Чайковское»
  • Р-65 Подъезд к с. Мариновка