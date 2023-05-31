Минимум до середины следующей недели синоптическая ситуация будет обусловлена теплыми воздушными массами, пришедшими с более южных широт.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 июня, на севере и западе области в дневное время пройдёт небольшой дождь с грозой. В пятницу, 2 июня, на всей территории области осадков не ожидается. В субботу, 3 июня, на западе вновь пройдет кратковременный грозовой дождь.

В Костанае в ближайшие трое суток прогнозируется переменная облачность, без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 16-21 градус выше нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём термометры покажут +33..+38 °С, в южной половине области +41 °С. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам +18..+23 °С, в дневное время +34..+39, в южной половине области +41 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +18..+20 °С, днём +35..+37 °С. В пятницу и субботу: ночью +18..+20°С, днём +37..+39 °С.

В четверг ожидается южный ветер, скоростью 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на севере и западе. В пятницу и субботу ветер сохранит прежнее направление, а скорость его снизится до 7-12 м/с.