Пожар по ул. Гашека, 13 произошел в ночь с 30 на 31 мая. Горел магазин, в котором изготавливали и продавали двери. Охранника не было, а безопасность здания обеспечивалась за счет пультовой охраны. Как отметили в ДЧС, в этом магазине пожарные не проводили проверок из-за моратория для малого бизнеса.

- В 1.39 на пульт связи департамента по ЧС поступило сообщение о возгорании в цехе по адресу Гашека, 13, - рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Абиль УРАЗОВ. - По прибытию на место вызова в 1.49 было обнаружено, что на территории магазина пожар открытым пламенем. Горели магазин, склад и цех по изготовлению дверей. Предварительная площадь около 1000 кв.м. Быстрому распространению огня послужило то, что о пожаре сообщили поздно.

По словам Уразова, на месте был организован оперативный штаб. В 4 утра пожарным удалось локализовать огонь, а в 5.56 пожар был полностью ликвидирован. Пожару присвоили 4-ю категорию сложности, так как дом сделан из деревянной конструкции и обшит металлом. Плюс внутри был цех, наполненный деревянными дверьми и утеплителем.

- Магазин расположен в зоне дачного общества "Мичуринец", - отметил Уразов. - Рядом с магазином впритык расположены дачные домики, которые наши сотрудники охлаждали, чтобы не допустить их возгорания. Мы вчера ночью встречались с хозяевами домов. Они здесь не проживают, но прибыли на место. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших и жертв нет.

Сейчас на месте пожара идет разбор конструкции сгоревшего здания. В разборе участвует хозяин магазина Галымжан КУЛЬКЕЕВ. Помогают ему его друзья.

- Пока не знаю, что именно произошло, но товара здесь было много, - сообщил "НГ" Кулькеев. - Магазин этот я открыл два года назад. Я приехал сюда ночью, мне сосед сообщил. Магазин сразу загорелся на всю площадь здания. Пожарные очень долго ехали, почти час их ждали. С КСК службы приехали быстрее, чем пожарные с КЖБИ. Здесь не было системы пожаротушения, была пультовая охрана, которая тоже не сработала. Я считаю потому, что быстро огонь разгорелся, за 10 секунд на все здание разошелся.

Пожарные продолжают поливать пепелище. На месте работают следователи и дознаватели ДЧС.

Фото Георгия ГОВОРОВА и пресс-службы ДЧС

