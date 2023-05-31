Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае
31 мая 2023, 11:14 | ЖКХ
Свое движение новый маршрут начнет с 1 июня. Такое поручение на одном из аппаратных совещании давал аким областного центра Марат Жундубаев, и его выполнили. Теперь костанайцы без личного автотранспорта смогут доехать до пляжа из центра города.
Новый маршрут №1 будет делать петлю, включающую остановки "Казахско-французский центр", "Драмтеатр", "Казахтелеком" и "ЦУМ", и ехать на пляж по пр. Аль-Фараби. Отправление от театра на тобольский берег и обратно каждый час с 7:00 до 9:00 и с 14:30 до 20:00.
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Порядковый номер
|
Наименование остановочного пункта
|
Время отправления с остановочного пункта
|
1
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Городской пляж
|
7-00
|
8-00
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9-00
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15-00
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16-00
|
17-00
|
18-00
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19-00
|
20-00
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Драм.театр
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7-30
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8-30
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14-30
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15-30
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16-30
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17-30
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18-30
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19-30
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