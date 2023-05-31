Свое движение новый маршрут начнет с 1 июня. Такое поручение на одном из аппаратных совещании давал аким областного центра Марат Жундубаев, и его выполнили. Теперь костанайцы без личного автотранспорта смогут доехать до пляжа из центра города.

Новый маршрут №1 будет делать петлю, включающую остановки "Казахско-французский центр", "Драмтеатр", "Казахтелеком" и "ЦУМ", и ехать на пляж по пр. Аль-Фараби. Отправление от театра на тобольский берег и обратно каждый час с 7:00 до 9:00 и с 14:30 до 20:00.