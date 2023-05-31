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Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае

31 мая 2023, 11:14 |  ЖКХ

Свое движение новый маршрут начнет с 1 июня. Такое поручение на одном из аппаратных совещании давал аким областного центра Марат Жундубаев, и его выполнили. Теперь костанайцы без личного автотранспорта смогут доехать до пляжа из центра города.

 

Новый маршрут №1 будет делать петлю, включающую остановки "Казахско-французский центр", "Драмтеатр", "Казахтелеком"  и "ЦУМ", и ехать на пляж по пр. Аль-Фараби. Отправление от театра на тобольский берег и обратно каждый час с 7:00 до 9:00 и с 14:30 до 20:00.

Порядковый номер

Наименование остановочного пункта

Время отправления с остановочного пункта

1

Городской пляж

7-00

8-00

9-00

15-00

16-00

17-00

18-00

19-00

20-00

Драм.театр

7-30

8-30

14-30

15-30

16-30

17-30

18-30

19-30

 