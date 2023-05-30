Более 70 монополистов уже подали заявки на повышение расценок для потребителей, передает Informburo.kz.

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71 из 76 естественных монополистов, чья инфраструктура сильно изношена, уже запросил повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции". Аналогичные заявки от оставшихся ожидаются до 1 июня, сообщили в Комитете регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.

Сфера естественной монополии Количество заявок Регионы естественных монополий Теплоснабжение 21 Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Абайская области Электроснабжение 16 Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская области, Жетысуская, Жамбылская, ЗКО, СКО, ВКО, Абайская область, Алматы Водоснабжение 13 Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская, Абайская, Улытауская области, ВКО Водоотведение 21 Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Абайская, Актюбинская области, ВКО, ЗКО, Шымкент

"При формировании тарифов будет учитываться социально-экономическая ситуация в каждом регионе. Необоснованного роста тарифов не будет. Тариф будет справедливым и комфортным для населения, складываясь за счёт не только потребителей, но и госбюджета и самих монополистов", – говорится в сообщении комитета.

Инвестиционные планы монополистов согласовываются с акиматами, министерствами энергетики, экологии и инфраструктурного развития, а комитет анализирует экономическую целесообразность каждого мероприятия.

Принятию тарифов будут предшествовать публичные слушания с участием общественности, маслихатов, бизнес-палаты "Атамекен".