Министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал заморозку российской доли средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые были выкуплены Казахстаном, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у министра, знало ли правительство, что часть средств ЕАБР заблокирована из-за санкций.

"Не то что не знало. Они не были заблокированы тогда. Данный вопрос обсуждали с прошлого года. Надо было все оперативно решить. Но тем не менее часть средств заблокирована. Мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное - правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены. Чтобы не было негативного фона вокруг этого банка, банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40 процентов инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию, чтобы эти деньги пришли в Казахстан", - пояснил министр финансов, отвечая на вопросы журналистов.