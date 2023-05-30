Мужчина был подозреваемым в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Когда к нему домой пришла полиция, он выпрыгнул из окна 8 этажа, сообщает @_lisakovsk_news со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото wildticketasia.com

Ссора между 30-летним ранее судимым жителем Лисаковска и его знакомым произошла 27 мая. Во время ссоры мужчина нанес приятелю ножевое ранение из-за чего последнего госпитализировали в больницу. Полиция установила подозреваемого по этому делу и его место жительства.

После того, как полицейские прибыли на адрес проживания, подозреваемый выпрыгнул из окна 8 этажа. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.

По данному факту начато сразу два досудебных расследования по ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия, сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение. И о попытках суицида он неоднократно говорил.

Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы.