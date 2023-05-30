"Тринька, свара": казахстанцев предупредили о незаконных играх в TikTok
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о незаконных играх в TikTok, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадр из видео
По официальным данным, в настоящее время в сети TikTok незаконно транслируются азартные игры. В основном это карточная игра ("тринька", "свара"), кубики и онлайн-рулетка.
"Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них достается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляются через банковские онлайн-переводы", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
"Публично предупреждаем организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемыми. За организацию незаконного игорного бизнеса статьей 307 УК РК предусмотрена ответственность", - заявили в ведомстве.
По официальным данным, уже имеются осужденные лица.
"Два жителей Алматы, организовав азартные игры в сети TikTok, за четыре месяца извлекли почти 13 миллионов тенге дохода. По результатам расследования они приговорены к 1,5 года ограничения свободы. В данный момент в суде рассматривается дело еще в отношении четырех организаторов аналогичного контента в TikTok", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
В ведомстве обратились к пользователям и призвали быть бдительными, не вовлекаться в схожие азартные игры.
"Это противозаконно. Также убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, просматриваемый им контент и его покупки", - заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют принять меры по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, "ВКонтакте" без разрешения родителей или законных представителей. Проект постановления правительства появился на сайте "Открытые НПА".
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