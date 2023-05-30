МВД разработало сервис по выбору и бронированию VIP-номеров на автомобили, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: polisia.kz

Сервис размещен на витрине Министерства цифрового развития Smart Bridge, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

"Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам граждан без посещения ЦОНов через мобильные приложения выбирать и бронировать "престижные" номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме", - рассказали в пресс-службе МВД РК.