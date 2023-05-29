Авария произошла сегодня, 29 мая, утром. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, предварительная причина столкновения - несоблюдение безопасной дистанции и превышение скорости несколькими участниками ДТП.

- Водитель автомобиля "Ауди", не соблюдая дистанцию до впереди едущего автомобиля, дабы избежать столкновения резко перестроился на крайнюю левую полосу, где совершил столкновение с "Ладой". Водитель "Лады", не справившись с рулевым управлением, по инерции столкнулся с автомобилем "Ниссан", ехавшим в попутном направлении, - рассказали в ведомстве. - В результате удара автомобиль "Лада" по инерции столкнулся с еще одним автомобилем - "Шевролет Кобальт".

В аварии никто не пострадал. Полиция зарегистрировала факт ДТП и собрала весь необходимый материал, который в ближайшее время будет направлен в административный суд для принятия процессульного решения.

- Во время обследования улично-дорожной сети дорожно-технической инспекцией установлено, что на данном участке дороги установлены дорожные знаки с ограничением скоростного режима 90 и 60 километров в час. Во избежании подобных инцидентов внесены предписания собственникам дорог об установлении на всем протяжении автодороги скоростного режима 60 км в час, - добавили в ведомстве.