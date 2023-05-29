Новшество вступило в силу с этого года. Выплата в размере 1,5 МРП положена малышам в возрасте до 6 лет, если они из семей, получающих адресную социальную помощь.

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О государственной поддержке сегодня, 29 мая, рассказала на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА. - Адресную социальную помощь оформляют те семьи, среднедушевой доход в которых ниже черты бедности. Сейчас она в Костанае равна 30 596 тенге. Показатель рассчитывается ежеквартально. Если в такой семье есть маленькие дети — до шести лет включительно — то на каждого из них полагается выплата 1,5 МРП (5 175 тнг). До этого года дети получали пакеты гарантированной соцпомощи, которые содержали продукты, гигиенические принадлежности.

- По состоянию на 1 мая получателями АСП в Костанае являются 1 095 семей, средний размер помощи - 12 054 тенге, - сообщила Манатова, - в составе семей, получающих адресную помощь, 1 282 ребенка, которым выплачено 22,7 млн тенге.

АСП — помощь при определенных условиях. Трудоспособные члены семьи получателей заключают с уполномоченным госорганом социальный контракт, согласно которому люди не должны отказываться от предлагаемой работы. Если это условие нарушает хотя бы один член семьи, выплата АСП прекращается всем. И на последующие 6 месяцев семья лишается права на адресную помощь.

- В 2022 году было отказано в назначении АСП по этой причине двум семьям, - сообщила Акбопе Манатова. - В текущем году отказов пока нет.

Недостоверные сведения составе семьи, доходах — тоже причина лишиться АСП. Из-за этого две семьи потеряли ее в прошлом году, в этом пока одна.