Фотографию торговых рядов в магазине "Раузет" в редакцию "НГ" прислала наша читательница Роза КАКИМОВА. Ее недовольство вызвали йогурты, выставленные на полке без холодильного оборудования.

Йогурты вне холодильников в магазине "Раузет" 2 мая / Фото Розы Какимовой

- В районе Военного городка открылся новый "Раузет", мы подходили к руководству и говорили, что йогурты необходимо держать в холодильниках, - пишет Какимова. - Дети ведь не смотрят и покупаюют эти йогурты. Мы не знаем куда обратиться. В департамент защиты прав потребителей можно обращаться по факту продажи или отравления, но таких фактов нет. А вот именно по полкам нам сказали, что ничем помочь не могут. Может вы подскажите куда писать в таких случаях.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ в ответе на запрос "НГ" сообщил, что обратиться с жалобой можно в территориальные управления санэпидконтроля. Такое обащение может стать поводом для внеплановой проверки магазина.

- В обращениях необходимо указывать конкретные факты нарушений, с приложением подтверждающих доказательств нарушений, - пишет Даулетбаев. - Это могут быть фото- или видеоматериалы с идентификацией места и даты приобретенной продукции, чек о покупке товара, справка из медучереждения по факту обращения в случае отравления.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Алмат БАЙКЕНОВ поясняет, что в 2023 году в супермаркете "Раузет" по ул. Гагарина уже проводились внеплановые проверки. Магазин даже оштрафовали, но выявленные нарушения никак не связаны с условиями хранения кисломолочной продукции. Не выявляли нарушений условий хранения кисломолочной продукции и в других магазинах Костаная.

- Для скоропортящейся продукции в товаросопроводительных документах указывается время и дата изготовления, температура хранения и срок годности товара, - отметил Байкенов. - При хранении, транспортировке и реализации пищевой продукции соблюдаются условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем.

29 мая йогурты уже стояли в холодильнике / Фото Георгия ГОВОРОВА

В ТОО "Раузет-Сауда" сообщили "НГ", что на фотографиях Розы Какимовой изображена молочная продукция долгосрочного типа.

- Если же, например, краткосрочная всегда храниться в холодильнике, то долгосрочная может находиться и на обычном прилавке при температуре от 2 до 25 градусов до вскрытия, - отметили в торговой сети. - Главное для потребителя обращать внимание на аннотацию, тогда вы сможете узнать количество дней для хранения продуктов.