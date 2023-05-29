Две недели назад здесь приступили к замене асфальтового покрытия во всех дворовых территориях микрорайона, ремонт продлится еще месяц. Работы по благоустройству выполняет ТОО «Арвис».

Подрядная организация уже сняла старое покрытие, также проведет демонтаж старых и монтаж новых бордюров, устройство основания щебеночно-песчаной смеси, положит новый асфальтобетон. В городском отделе ЖКХ не назвали стоимость проекта, ссылаясь на то, что выплаты будут произведены только по фактически выполненным работам. Реализация проекта позволит обеспечить жителей микрорайона новыми местами для парковки автомобилей, добавили госслужащие.

- Мы долго ждали этот ремонт, - написал "НГ" наш постоянный читатель Евгений ПОЛУЯНОВ. - Уже в 7-ми дворах как попало сняли асфальт специальной машиной. Замена бордюров и укладка асфальта – дело не одного дня. Зачем сразу создавать неудобства на несколько недель вперед для сотен жителей? Нельзя ли делать по очереди каждый двор?

Этот вопрос "НГ" адресовала главному инженеру ТОО «Арвис» Анатолию ДАНИЛЬЧЕНКО. Он объяснил, что использование во время ремонта разных видов специальной техники зависит от процесса работы.

- Невозможно сделать так, как они предлагают. Мы не можем пригнать тяжелую технику, сделать 100 кв. м. и убрать ее, через время опять пригнать, сделать еще 100 кв. м. и опять угнать, - пояснил он. - Мы один фронт работы готовим одной техникой, далее заходит другая бригада убрать бордюры, следующая бригада начинает ставить бордюры. Все идет своим потоком.

По его словам, чтобы построить дорогу, нужно выполнить 5-6 процессов. Замену асфальтового покрытия он сравнил с процессом приготовления борща, когда овощи в кастрюлю кладут постепенно.

- Я понимаю, что это неудобно для автомобилистов, им негде парковаться, жителям неудобно ходить, - продолжил Данильченко. - Зато потом, когда мы заканчиваем, все люди говорят нам: «Спасибо!».

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ и Олега ПАКА