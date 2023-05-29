В матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» встречался в столице республики с кокшетауским «Окжетпесом», который проводит домашние игры на стадионе «Астана Арена».

Борьбу за мяч ведут авторы голов в первом тайме Серикжан Мужиков и Максим Драченко / Фото vk.com/fctobol

Очередной тур национального первенства проводился в память о Сергее Алексеевиче Гороховодацком (31 декабря 1949 г. - 21 мая 2022 г.), футбольная карьера которого в Казахстане прошла в командах «Восток» (Усть-Каменогорск), «Кайрат» (Алматы) и «Спартак» (Семей). Игравшему на позиции нападающего Гороховодацкому дважды удалось отметиться пятью забитыми мячами за «Восток» в матчах против СКИФа (Алматы) и «Прикаспийца» (Гурьев). В 1981 году он установил личный рекорд по забитым голам в сезоне, поразив ворота соперника 34 раза, а всего Сергей Алексеевич забил 141 гол за казахстанские клубы. По завершению игровой карьеры Гороховодацкий работал тренером в командах «Спартак» (Семипалатинск), «Авангард» (Петропавловск), «Восток» (Усть-Каменогорск), «Женис» (Астана), «Шахтер» (Караганда), «Кайсар» (Кызылорда), «Казахмыс» (Сатпаев). Под его руководством «Восток» в 1994 году выиграл свой единственный трофей - Кубок РК, а столичный «Женис» в 2000 году сделал «золотой» дубль, завоевав и Кубок РК, и титул чемпиона страны. Кроме этого, Сергей Гороховодацкий в разное время возглавлял олимпийскую (1995-1996 гг.), молодежную (2009 г.) и национальную (1998 г.) сборные Казахстана.

«Тобол» и «Окжетпес» ранее в рамках чемпионатов страны провели 42 игры, в которых костанайский клуб одержал 27 побед (восемь - в гостях) и потерпел семь поражений (четыре - в гостях), а еще восемь встреч завершил вничью, причем все восемь - на выезде. При этом костанайцы забили 76 голов и пропустили 31.

После домашней победы в предыдущем туре над «Махтааралом» (1:0) сербский специалист Милич Чурчич в стартовом составе «Тобола» на матч с кокшетауским клубом произвел лишь одну замену, выпустив на правый фланг защиты вместо Багдата Каирова россиянина Альберта Габараева. На остальных позициях играли российский голкипер Иван Коновалов, защитники серб Боян Младович, Александр Марочкин и серб Иван Рогач, полузащитники Серикжан Мужиков (капитан команды), босниец Йован Илич и Самат Жарынбетов, а также нападающие - серб Мильян Вукадинович, узбекистанец Игорь Сергеев и Ислам Чесноков.

События в матче стали разворачиваться очень быстро. Номинальные хозяева уже на исходе первой минуты провели атаку на ворота соперника, а через две минуты гости заработали штрафной удар в десяти метрах от штрафной площади кокшетаусцев, после розыгрыша которого подачу Мужикова ударом слева замкнул Габараев, пробивший с разворота над перекладиной. Еще через три минуты после атаки «Окжетпеса» по левому краю украинский защитник Иван Цюпа сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Младович выбил мяч головой. Однако его подхватил еще один украинский легионер хозяев Максим Драченко и с подступов к штрафной площади пробил в правый угол ворот. Попытавшийся сыграть головой Рогач не дотянулся до мяча, как не дотянулся до него в броске и голкипер, а тот влетел в сетку ворот впритирку со штангой (0:1).

Капитан «Тобола» Серикжан Мужиков с пенальти сравнивает счет в матче / Скриншот трансляции

Кокшетаусцы попытались тут же развить свой успех, и буквально через две минуты после атаки по левому флангу тот же Драченко замкнул подачу Цюпы в штрафную площадь, в прыжке пробив головой почти с линии вратарской площадки, но мяч пролетел в метре от правой стойки. Вскоре Драченко вновь «отличился», сбив в своей штрафной площади ворвавшегося туда с мячом Жарынбетова, которому после неудачно проведенного против него подката понадобилось вмешательство бригады медиков команды. А назначенный за это нарушение пенальти на 17-й минуте четко реализовал Мужиков, сравнявший таким образом счет в матче (1:1).

На 26-й минуте после атаки перехватившего инициативу «Тобола» подачу Младовича с левого края в район 11-метровой отметки замкнул Сергеев, пробивший в прыжке головой, но российский голкипер «Окжетпеса» Никита Чагров поймал мяч. В ответной атаке хозяева заработали штрафной удар, но после подачи с левого края капитана кокшетаусцев Саната Жумаханова также уверенно сыграл Коновалов. До перерыва вратарь хозяев еще дважды вступал в игру, выбив мяч на 37-й минуте буквально с головы Рогача после подачи Мужикова на дальнюю штангу при розыгрыше штрафного удара на правом краю и через минуту поймав в падении мяч в ближнем углу после удара с ходу от правого угла вратарской площадки Сергеева, получившего передачу Мужикова. На 39-й минуте опасно пробил по воротам кокшетаусцев из пределов штрафной площади слева Вукадинович, но мяч пролетел рядом с ближней штангой, а на 42-й минуте Габараев с линии штрафной площади пробил в левый нижний угол, но мяч вновь пролетел рядом со стойкой ворот. Закончилась же первая половина игры розыгрышем штрафного удара у ворот «Окжетпеса» на третьей добавленной минуте.

В начале второго тайма немного активнее были хозяева, а первый удар по воротам после возобновления игры нанесли гости, когда при розыгрыше на 53-й минуте заработанного во время контратаки углового удара подачу Чеснокова от левого углового флажка ударом головой в прыжке замыкал Марочкин, но мяч пролетел рядом с дальней крестовиной ворот. А на исходе часа игры в составе «Тобола» состоялась первая замена - вместо Младовича на поле вышел Каиров.

Серж Дебле забивает победный гол «Тобола» / Скриншот трансляции

Вскоре больше владевший к этому времени мячом «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки, а затем и штрафной удар, розыгрыши которых прибавили работы линии обороны кокшетаусцев. Еще один штрафной удар на 68-й минуте на левом краю атаки завершился ударом Чеснокова, пробившего головой с линии вратарской площадки, но вратарь хозяев поймал отскочивший от газона мяч. Тут же наставник «Тобола» освежил линию атаки, выпустив на поле вместо Чеснокова и Сергеева боснийца Асмира Сульича и ивуарийца Сержа Дебле. И на 71-й минуте Дебле после прострела слева Вукадиновича, опередив во вратарской площадке украинского защитника хозяев Дмитрия Рыжука и голкипера, переправил мяч в ближний угол ворот, забив свой четвертый гол в сезоне и выведя костанайский клуб вперед (2:1).

На 79-й минуте в составе «Тобола» еще одна двойная замена коснулась линии атаки команды - вместо Вукадиновича и Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Жарынбетову, на поле вышли соответственно Рамазан Оразов и Жаслан Жумашев. И уже через минуту Оразов с правого края сделал передачу в штрафную площадь Жумашеву, но его удар заблокировал Самат Шамши.

Удар Жаслана Жумашева принимают на себя защитники «Окжетпеса» / Фото vk.com/fctobol

До конца матча счет больше не изменился, и финальный свисток арбитра встречи Армана Исмуратова из Астаны зафиксировал волевую победу «Тобола», после которой он, набрав 17 очков, вернулся в первую семерку команд, а «Окжетпес» опустился на десятое место - 11 очков.

Лидирует же в чемпионате набравшая 29 очков «Астана», которая провела на два матча больше соперников, переиграв с минимальным счетом в перенесенной встрече 15-го тура в гостях «Аксу», а затем сыграв на выезде вничью с «Атырау» - 0:0. На втором месте еще больше укрепился «Ордабасы» (26 очков), забив в отчетном туре в дополнительное время единственный гол в гостевом матче в Петропавловске «Кызылжару», с 22 набранными очками замыкающему тройку лидеров. Сохранили свои места в турнирной таблице и три ближайших преследователя - «Актобе» (21 очко), выигравший со счетом 1:0 в гостях у «Кайсара», поменявшегося с «Тоболом» местами, «Кайрат» (18 очков), у которого выиграл на своем поле идущий на последнем месте «Махтаарал» - 3:1, и «Атырау», набравший такое же, как алматинцы, количество очков. Еще в двух матчах тура играли между собой команды второй семерки - «Аксу» выиграл у «Жетысу» - 2:1, а вторая ничья в туре была зафиксирована в матче «Каспий» - «Шахтер» - 1:1..

В следующем туре «Тобол» в субботу, 3 июня, на своем поле будет принимать «Кызылжар». Начало матча в 18:00.