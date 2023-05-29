Об этом сегодня, 29 мая, сообщила заместитель руководителя ведомства Данагуль СЮНДИКОВА. В этом году из 111 000 школьников аттестаты зрелости вручат более 4 000 выпускникам.

Последний звонок прозвенит 1 июня. Кстати, торжественные линейки для всех классов также пройдут в первый летний, причем он же и каникулярный, день. Итоговые мероприятия и классные часы во всех школах области, заверили в управлении, должны завершиться к 11:00, чтобы дети успели к началу праздничных мероприятиях, которые будут организованы в каждом населенном пункте области.

Государственные выпускные экзамены выпускники будут сдавать в период с 5 по 19 июня. Торжественное же вручение аттестатов об общем среднем образовании пройдет в области 21 июня в стенах родных школ.

В управлении образования области отметили, что сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам запрещается.

- В случае выявления фактов сбора денег вы можете обратиться в отделы образования по месту жительства или по телефонам доверия: 8(7142) 37-08-58, 8-708-087-42-01, - уточнила Данагуль Сюндикова.

Эти меры направлены на профилактику коррупции в учреждениях образованиях, пояснили в управлении. Получателя подарков ждет, как минимум, дисциплинарная ответственность. Поэтому в данных условиях лучшим подарком для учителя станет отсутствие этого подарка.

Фото Сауле КУАНБЕК