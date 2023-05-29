Дело руководителя отдела земельных отношений акимата Рудного Натальи РАК рассмотрели на дисциплинарном совете 26 мая. По данным прокуратуры Рудного, она незаконно предоставила землю предпринимателю.

- Земли под коммерческие объекты предоставляются только через аукцион, а участок под строительство железнодорожного тупика для коммерческих целей предпринимателю Аюпову предоставили без аукциона, - сообщил на дисциплинарном совете помощник прокурора Олжас БЕКЕТОВ. - При этом процедуру аукциона просто проигнорировали. Отдел земельных отношений Рудного в лице Натальи Рак незаконно согласовал предоставление данного участка, хотя как раз на этом этапе она должна была отказать. Более того, при обращении предпринимателю рекомендовали обратиться за предоставлением участка по другой статье Земельного кодекса РК, которая не предполагает аукцион.

Прокурор также отметил, что дело оспаривалось в суде. И постановлением апелляционной инстанции от 16 мая 2022 года договор аренды участка признан недействительным, а земля возвращена в собственность государства.

- Заявление предпринимателя принял отдел архитектуры, который и изготовил акт, я его лишь рассмотрела, - пояснила на дисциплинарном совете Наталья Рак. - Данный участок относится к промышленной зоне, поэтому мною было согласовано заявление предпринимателя, но заключение принимал отдел архитектуры и градостроительства. В данной цепочке я - лишь согласующее звено, но никак не должностное лицо, принимающее окончательное решение. Его принимает акимат, который является коллегиальным органом, решение принимается большинством голосов и все голосующие несут ответственность. Я это говорю не к тому, чтобы весь акимат привлечь к ответственности. А к тому, что хочу доказать, что я не имела возможности отдать кому-либо предпочтение, потому что не я одна приняла это решение, я не могла воздействовать на членов акимата.

Наталья Рак также сослалась на постановление суда первой инстанции, в котором было сказано, что земельные участки под строительство железнодорожных тупиков предоставляются без аукционов.

- И хотя это решение было отменено судом второй инстанции, но это лишь доказывает тот факт, что данный конфликт возник в результате некорректного изложения нормы статьи закона, - сообщила Рак. - В ней же четко не сказано, что для предоставления участков под частный бизнес нужен аукцион. К сожалению, такие коллизии в законодательстве приводят к спорным вопросам.

Кроме того, Наталья Рак пыталась доказать, что железнодорожный тупик, под строительство которого предпринимателю требовалась земля, соединяет производственную базу с основной железнодорожной веткой. И для бизнесмена это означало развитие инфраструктуры.

- Почему мы должны препятствовать развитию инфраструктуры? -интересовалась руководитель отдела земельных отношений Рудного. - Для чего другому предпринимателю брать эту ветку и перерезать ему пути? Здесь не было никакого предпочтения...

- Вы акцентируете внимание на суд первой инстанции, но есть решение апелляционной инстанции, которая считает, что ею решение принято верно, - уточнил председатель совета по этике Ерлан САЛЫКБАЕВ.

- Я с себя ответственности не снимаю, тем более, с судом не поспоришь, мы это примем к сведению, - ответила Наталья Рак. - Но до сих пор считаю, что статья в законе прописана нечетко, из-за этого все проблемы.

После недолгого обсуждения члены дисциплинарного совета вынесли Наталье Рак предупреждение о неполном служебном соответствии, хотя она сказала, что не согласна с их решением.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ