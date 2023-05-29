12-летняя девочка живет вместе с родителями в частном доме. В огороде она нашла ежа и принесла домой, а тот укусил ее. Ребенку назначили курс вакцинации против бешенства, сообщает Рудненская городская многопрофильная больница.

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- Родители поступили правильно, обратившись в травмпункт за медицинской помощью, ведь дикие животные, даже милые ежи, представляют большую опасность в плане угрозы заражения неизлечимым бешенством, - сообщил врач-травматолог больницы Илёс АБДУРАИМОВ. - Пострадавшей от укуса оказали необходимую медицинскую помощь: рану в месте укуса обработали, дополнительно, в целях профилактики, ввели иммуноглобулин и, конечно, начали курс вакцинации против бешенства - ребенку предстоит получить все пять доз антирабической вакцины, так как «статус» животного неизвестен.

Врачи призывают быть более осторожными, вступая в контакт с незнакомым, тем более диким, животным, которое может быть переносчиком самых разных инфекций. К примеру, ежи - хищники, питаются грызунами, а те, в свою очередь, являются переносчиками опасной туляремии.