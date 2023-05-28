"Тобол" сотворил камбэк в матче чемпионата Казахстана
28 мая 2023, 16:08 | Спорт
"Тобол" в матче 11-го тура КПЛ-2023 обыграл на выезде "Окжетпес", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча на "Астана Арене", где "Окжетпес" принимал соперника завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Кокшетаусцы благодаря быстрому голу Максима Драченко на седьмой минуте открыли счет. Впрочем, "Тобол" на 17-й минуте после точного удара Серикжана Мужикова отыгрался - 1:1.
Победу костанайцам на 71-й минуте принес Серж Дебле.
"Тобол" набрал 17 очков и располагается на шестом месте.
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