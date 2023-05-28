Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в местном популярном аквапарке. Об инциденте женщина рассказала в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

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Татьяна Тарасова утверждает, что результатом отдыха в водно-развлекательном комплексе Костаная стала травма ее ребенка - девочка разрезала пятку.

"26 мая произошла очень неприятная ситуация. Мы ждали сутки, но директор парка так и не вышла с нами на связь. Находились в аквапарке Костаная, ребенок получил травму. Рассечение пятки об перила в бассейне", - рассказала Тарасова.

Женщина рассказывает: девочка оттолкнулась от перил и во время плавания, в момент маха рассекла ногу до крови.

"В ходе осмотра перил вместе с администраторами мы обнаружили на третьей перекладине очень острый штырь, который торчал и который разрезал дочери пятку. Вчера хотели наложить один шов, мы отказались. Зачем ребенка травмировать, если можно обойтись перевязкой. Это был бы дополнительный стресс для нее. Теперь нам предстоят каждодневные перевязки. Плюс - прием антибиотиков, потому что железка была большая. Надеюсь, они заменят перекладину, чтобы больше никто не получил травму", - рассказала жительница Костаная в stories Instagram.

Как утверждает женщина, руководство никак не отреагировало на инцидент и не принесло извинений.