Этот вопрос в редакцию "НГ" прислала читательница. Ее беспокоит, что всю прошлую неделю в областном центре, да и по всему региону, стояла очень теплая погода. Прогноз на будущую неделю также обещает температуру воздуха в районе +30 по всей области.

- Всех родителей волнует вопрос, при какой температуре воздуха дети могут не идти на занятия, на улице очень жарко, следующая неделя еще жарче, - пишут обеспокоенные родители.

Существует ли какой-то предел плюсовой температуры, когда детей можно оставить дома, редакции "НГ" ответили в управлении образования Костанайской области.

- Нет единого показателя по переводу занятий в дистанционный формат обучения в случае высокой температуры на улице. Школам области рекомендованы регулярное проветривание помещений и влажная уборка. Обязательно соблюдение питьевого режима, - отметили в пресс-службе. - В случае чрезвычайной жары руководители отделов образования могут самостоятельно решать вопрос перевода процесса обучения в онлайн-режим. Родители также вправе определять самостоятельно для себя вопрос посещения, в зависимости от самочувствия своего ребенка.