Об этом на дисциплинарном совете вчера, 26 мая, рассказал руководитель управления общественного развития Костанайской области Марат ЖУРКАБАЕВ.

- У нас в регионе 188 СМИ, мы регулярно мониторим информацию на сайтах и в соцсетях, - пояснил он. - Негативной информации предостаточно.

- Какие меры вами предпринимаются по стабилизации информационной политики по повышению имиджа и доверия к органам власти через СМИ сквозь призму позитивных материалов? - спросил председатель диссовета Ерлан САЛЫКБАЕВ.



- Разъясняем, что на негативные публикации органы власти должны реагировать, - ответил Журкабаев. - Например, много негатива и большой резонанс вызвали публикации о задымлении Костаная-2. Мы, как ответственный орган, сказали ведомствам, что нужно дать компетентные ответы. К сожалению, такое происходит не всегда. Мы со своей стороны организуем брифинги, стараемся соблюдать правило золотого часа и оперативно давать информацию.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ