Руководитель отдела строительства акимата Костанайского района Анатолий СТАРОДУБЦЕВ не признал подрядчика, занимающегося благоустройством района Байтерек, недобросовестным. Его дело рассмотрели сегодня, 26 мая, на дисциплинарном совете.

- Договор был заключен в 2021 году на 573 млн тенге, работы приняты на 434 млн тенге, - сообщил прокурор Костанайской районной прокуратуры Азат КАЛИЕВ. - Остаток средств так и не был освоен, потому что подрядчик не выполнил свои обязательства. Стародубцев сначала подал иск о признании подрядчика недобросовестным, потом отозвал его, так как подрядчик заверил: все сделает. Однако работы не сделаны по сей день.

Анатолий Стародубцев пояснил: надеялся на обещание подрядчика.

- Не хочу защищать госорганы, но бывает, что признание подрядчика недобросовестным длится в судах очень долго, работа стоит, - высказался член дисциплинарного совета Мурат САНДЫБАЕВ.

Стародубцеву вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ