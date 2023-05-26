Не признал подрядчика недобросовестным - Дело госслужащего акимата Костанайского района рассмотрел дисциплинарный совет
Ольга ЛИХОГРАЙ
Руководитель отдела строительства акимата Костанайского района Анатолий СТАРОДУБЦЕВ не признал подрядчика, занимающегося благоустройством района Байтерек, недобросовестным. Его дело рассмотрели сегодня, 26 мая, на дисциплинарном совете.
- Договор был заключен в 2021 году на 573 млн тенге, работы приняты на 434 млн тенге, - сообщил прокурор Костанайской районной прокуратуры Азат КАЛИЕВ. - Остаток средств так и не был освоен, потому что подрядчик не выполнил свои обязательства. Стародубцев сначала подал иск о признании подрядчика недобросовестным, потом отозвал его, так как подрядчик заверил: все сделает. Однако работы не сделаны по сей день.
Анатолий Стародубцев пояснил: надеялся на обещание подрядчика.
- Не хочу защищать госорганы, но бывает, что признание подрядчика недобросовестным длится в судах очень долго, работа стоит, - высказался член дисциплинарного совета Мурат САНДЫБАЕВ.
Стародубцеву вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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