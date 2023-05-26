Сегодня, 26 мая, прошло совместное заседание постоянных комиссий Костанайского областного маслихата. На нем депутаты заслушали отчет областного акимата об исполнении бюджета за 2022 год.

Прозвучало также заключение ревизионной комиссии по отчету. В том числе информация о том, что часть проектно-сметной документации, заказанной за бюджетные средства, не реализуется. Депутат Динара УТЕБАЕВА обратила внимание на то, что в СПК «Тобол» устарела ПСД на 153 млн тенге и поинтересовалась, вернутся ли эти деньги в бюджет и какая ответственность предусмотрена за то, что документация пролежала без пользы три года . Председатель областной ревизионной комиссии Дмитрий КОСТЮКОВ ответил, что средства в бюджет никто не возвратит, а ответственность предусмотрена только дисциплинарная.

- Непонятно, зачем мы тратим огромные деньги на ПСД, на реализацию которых потом в бюджетах управлений нет средств, просто выбрасываем деньги на ветер, - высказала мнение депутат Александра СЕРГАЗИНОВА, - и вообще хотела бы сказать о неэффективности использования бюджетных средств. Была в командировках и видела в поселках большие емкости с привозной водой, причем они установлены в населенных пунктах, где есть колодцы. И люди водой из этих емкостей почти не пользуются, она же дорогая. Зачем эти бочки за 3 млн тенге ставить?

Заместитель акима области Ерлан СПАНОВ пояснил, что без готового пакета ПСД нельзя получить финансирование из республиканского бюджета. И угадать невозможно, реализацию каких проектов поддержит республиканская бюджетная комиссия, а каких нет. Но, по его словам, 98% ПСД у нас используются.

- В населенных пунктах ставят не бочки, а пункты раздачи питьевой воды, - ответил он и на второй вопрос, - ставятся там, где децентрализованное водоснабжение, то есть питьевую воду люди берут из колодцев, которые не соответствуют санитарным нормам. Что касается цены воды, то она высокая, потому что пока не субсидируется. Но вопрос об этом мы на республиканском уровне решаем.

Депутатов, однако, задел вопрос о ПСД. Прозвучало предложение о том, чтобы внести изменение в законодательную базу и продлить срок использования документации с трех лет до пяти. Заместитель акима сказал, что поработать над этим можно, но ведь ПСД за такой срок может необратимо устареть.

- Устареет сметная часть, а проектную можно использовать дольше, хотя бы для некоторых объектов, - высказался депутат Кайрат ОСПАНОВ.

Решили с учетом того, что среди депутатов немало предпринимателей, все-таки постараться выработать предложения по этой проблеме. Кроме того, на будущих заседаниях комиссий предложено заслушивать администраторов бюджетных программ, допускающих неэффективное использование бюджетных средств.

Кадры из онлайн-трансляции