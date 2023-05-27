Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 мая, на диком пляже возле «Ак-Шанырака». Девушки загорали на берегу реки, когда туда приехал мужчина на велосипеде. Брюк на незнакомце не было: одеяние из майки и кепки довершали стринги.

Мужчина оценил температуру воды в реке, а после начал ездить кругами вокруг девушек. Лицезрением он не ограничился. По словам девушек, вскоре он остановился и начал совершать непристойные действия, издавая недвусмысленные звуки.

В департамент полиции Костанайской области после обращения «НГ» в пресс-службу, сообщили, что сейчас пытаются установить личность мужчины.

- В первую очередь осуществляется проверка социально - опасных лиц. Действия мужчины расцениваются, как совершение мелкого хулиганства, - сообщили в ведомстве.